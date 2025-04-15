Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис

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Пробеги в 400-500 тысяч километров без капремонта? Для этих машин — не предел. На вторичке можно найти настоящие алмазы массового сегмента с бензиновыми атмосферными двигателями, проверенными временем.

Фото: Wikipedia by Алексей Кашевник, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Renault Logan

Если ищете "рабочую лошадку", которая не потребует вложений в мотор, вот пять вариантов, которые точно стоит рассмотреть.

Renault Logan: Французский долгожитель

Первое и второе поколение Logan — это олицетворение надёжности. Здесь чаще всего встречается двигатель К7М на 1,6 литра с мощностью от 75 до 90 л. с. Он любит "поесть" масло и антифриз, зато спокойно проходит более полумиллиона километров без вмешательства в поршневую группу.

Альтернатива — мотор К4М с 16 клапанами, 1,6 литра и мощностью до 110 л. с. Он лишён типичных болячек и радует стабильной работой даже на огромных пробегах.

Hyundai Solaris II: Любимец таксистов

Симпатичный и недорогой Solaris II ценится не только внешне. Два двигателя — G4LC (1.4 л, 99,7 л. с.) и G4FG (1.6 л, до 132 л. с.) — умеют ездить 350+ тысяч километров. Особенно любят "полуторашку" G4FG за её живость и надёжность. Этим автомобилям доверяют даже те, кто работает на дороге каждый день.

Opel Astra H: Немецкое качество без компромиссов

Эта модель встречается в кузовах хэтчбек, седан и универсал. Главный герой здесь — мотор Z16XER (1.6 л, 115 л. с.) с чугунным блоком и регулируемыми фазами. Он тянет уверенно и долго, а 500 тысяч км пробега — не редкость, а закономерность.

Volkswagen Golf V/VI: Универсальный солдат

С 2005 по 2013 год на Golf V и VI устанавливали двигатель 1.6 MPI (BSE) на 102 л. с. Он надёжен, экономичен и не боится больших нагрузок. Четырёхцилиндровый мотор с 8 клапанами и прямым впрыском стабильно выхаживает 400+ тысяч км. И, кстати, он ставился не только на Golf, но и на Audi, Skoda, Seat.

Уточнения

Renault Logan — бюджетный субкомпактный автомобиль, разработанный компанией Renault специально для развивающихся рынков. Основное производство развёрнуто в Румынии на заводе промышленной группы Dacia, с 1999 года принадлежащей компании Renault. В России первое поколение автомобиля выпускалось с 2005 года по декабрь 2015 на заводе Автофрамос (позже «Рено Россия») в Москве, а с 2014 года по февраль 2022 на заводе АвтоВАЗ в Тольятти выпускалось второе поколение.



