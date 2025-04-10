Срочная замена прав: с 1 апреля 2025 года водительские удостоверения теряют силу!

1:31 Your browser does not support the audio element. Авто

С 1 апреля 2025 года заканчивается срок действия автоматического продления национальных водительских удостоверений, введённого как временная мера в 2022 году. Это послабление касалось водителей, чьи права истекали в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ДПС

Однако для тех, чьи документы были автоматически продлены в 2022 году, срок действия подошёл к концу — удостоверение необходимо заменить в обязательном порядке, сообщает "Царьград".

Особенно важно это для тех, чьи права были продлены до 1 апреля 2022 года — в их случае новый документ требуется уже сейчас. Те же, у кого автоматическое продление было оформлено в конце 2022 года, должны озаботиться заменой до конца текущего года. Обратите внимание: международные водительские удостоверения не подпадают под действие этих изменений.

Также в апреле завершился срок упрощённого порядка замены иностранных водительских удостоверений. До 1 апреля 2024 года новые граждане России и обладатели вида на жительство могли обменять иностранные права на российские без лишней бюрократии. Сейчас эта возможность закрыта. Тем, кто ещё не воспользовался упрощённым обменом, предстоит пройти стандартную процедуру.