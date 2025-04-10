Срочная замена прав: с 1 апреля 2025 года водительские удостоверения теряют силу!

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1:31
Авто

С 1 апреля 2025 года заканчивается срок действия автоматического продления национальных водительских удостоверений, введённого как временная мера в 2022 году. Это послабление касалось водителей, чьи права истекали в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года.

ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ДПС

Однако для тех, чьи документы были автоматически продлены в 2022 году, срок действия подошёл к концу — удостоверение необходимо заменить в обязательном порядке, сообщает "Царьград".

Особенно важно это для тех, чьи права были продлены до 1 апреля 2022 года — в их случае новый документ требуется уже сейчас. Те же, у кого автоматическое продление было оформлено в конце 2022 года, должны озаботиться заменой до конца текущего года. Обратите внимание: международные водительские удостоверения не подпадают под действие этих изменений.

Также в апреле завершился срок упрощённого порядка замены иностранных водительских удостоверений. До 1 апреля 2024 года новые граждане России и обладатели вида на жительство могли обменять иностранные права на российские без лишней бюрократии. Сейчас эта возможность закрыта. Тем, кто ещё не воспользовался упрощённым обменом, предстоит пройти стандартную процедуру.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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