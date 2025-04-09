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Романтика мото-подростков СССР: запах бензина и свободы

1:42
Авто

Мотоцикл в СССР. Он был не средством передвижения, он был статусом, стилем, протестом.

Мотоциклист
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Мотоциклист

А что же именно было в слове "мотоцикл" для советского подростка?

Культ "железного коня"

Кто-то подрабатывал на доставке, кто-то просто катался по вечерам — "на движуху", к девчонкам, к озеру, к гаражам. А потом все собирались на мотовыездах, гоняли на перегонки, подкручивали карбюраторы и слушали "Машину времени" из переносного магнитофона.

Гараж как храм

Гараж — это было место силы. Там пахло не только бензином, но и маслом, металлом, мужскими разговорами и мечтами. Там ковыряли движки, затачивали свечи, пацаны учились не только технике, но и жизни. Кто-то там впервые курил, кто-то обсуждал, как поступать в техникум или как сбежать в Крым автостопом.

Слова без слов

Один взгляд на руль, одна искра — и все всё понимали: "поехали". Без навигаторов, без смартфонов, только дорога, рёв мотора и чувство свободы, которое не купишь.

Любовь на заднем сиденье

Девчонки садились "боком", обнимали за талию и кричали "не гони!" — но улыбались так, что забывалось всё на свете. Первая любовь, первые свидания под луной, первый поцелуй где-нибудь за заброшенным элеватором — под саундтрек "Синей птицы".

Эпоха, которой уже нет — но она жива в памяти

Советский мотоподросток — это бунтарь на металле, романтик с паяльником в руках и мечтой о горизонте. У них не было iPhone, но была дружба, мотор и дорога — а этого порой хватало, чтобы почувствовать себя свободным человеком.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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