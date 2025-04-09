Как работает двигатель внутреннего сгорания: просто о сложном

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Когда ты нажимаешь на педаль газа, твоя машина не просто начинает ехать — внутри под капотом разворачивается целый мини-спектакль.

Фото: commons.wikimedia.org by https://vashizapchasti.ru/p410373373-dvigatel-zmz-4063.html, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мотор для АМ ГАЗ

В главной роли — двигатель внутреннего сгорания, или ДВС. Давайте без заумных терминов и без тягомотины разберёмся, как он работает.

Принцип работы — как в кофеварке, только мощнее

ДВС работает по принципу превращения химической энергии топлива (обычно бензина или дизеля) в механическую энергию, которая и крутит колёса. Это происходит прямо внутри двигателя — отсюда и название: "внутреннего сгорания".

Четыре такта — сердце двигателя

У большинства современных машин — четырёхтактный двигатель. Вот что происходит в каждом такте:

Впуск — поршень опускается вниз, и в цилиндр засасывается смесь воздуха и топлива. Сжатие — поршень поднимается, сжимая эту смесь. Сгорание (рабочий ход) — свеча зажигания поджигает смесь, она взрывается, и поршень резко идёт вниз. Это и есть мощность! Выпуск — поршень снова поднимается, выталкивая отработанные газы в выхлопную систему.

Этот цикл повторяется тысячи раз в минуту в каждом цилиндре.

Поршни, валы, колёса

Движение поршня передаётся через шатун на коленчатый вал, который вращается. От него крутящий момент идёт дальше — на трансмиссию и, в итоге, к колёсам. Колёса крутятся — машина едет.

Почему важно масло и охлаждение

Во время работы двигатель нагревается и детали, пардон, трутся. Масло уменьшает трение, а охлаждающая жидкость не даёт ему перегреться. Без них мотор просто "вскипит" или заклинит.

А дизель?

В дизельных двигателях всё почти так же, но смесь зажигается не от свечи, а от сильного сжатия. Это делает дизель экономичнее, но шумнее.

Вот и весь секрет! Теперь ты знаешь, как работает сердце твоего автомобиля.