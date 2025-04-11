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Хитрая улыбка менеджера: что автосалоны не договаривают про трейд-ин авто

1:34
Авто

Продать старую машину и тут же уехать на новой — звучит заманчиво. Именно так автодилеры заманивают клиентов в свои шоурумы, развивая программу Trade-In. Но за кажущимся удобством скрываются подводные камни, о которых не предупреждают в рекламе.

покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik
покупка автомобиля

Быстро, но невыгодно

Схема проста: вы приезжаете в салон на старом авто, проходите диагностику, соглашаетесь на оценку и получаете скидку на новую машину. Всё выглядит разумно — не нужно тратить время на объявления, встречи с покупателями и торг.

Но главное удобство оборачивается серьёзной потерей денег.
Дилеры занижают цену вашей машины на 30-40% от рыночной стоимости. И та самая "скидка" оказывается лишь компенсацией этой разницы — никакой реальной выгоды клиент не получает.

Узкий выбор и навязанные решения

Второй минус — ограниченный ассортимент. Обратившись к дилеру определённой марки, вы автоматически исключаете все другие бренды. А если интересует не новый, а, наоборот, престижный подержанный автомобиль, программа уже не работает — Trade-In на вторичке не действует.

Убедят — и не заметите

Менеджеры отдела Trade-In по сути выполняют функции перекупщиков, только в галстуках и с печатями. Их задача — убедить продать машину дешевле, чем она стоит. Методы, по признанию самих участников рынка, бывают весьма сомнительными.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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