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Без права на нет: водителей заставят сдавать кровь и мочу при любом обращении после ДТП

1:54
Авто

Сломал руку? Приехал в больницу после ДТП? Придётся сдавать кровь и мочу — даже если ты трезв как стекло. С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила медосвидетельствования водителей, и они не оставляют пространства для отказа.

Пьяный водитель
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пьяный водитель

Сначала помощь, потом анализы

Теперь при любом обращении за экстренной помощью после аварии анализы станут обязательными. Даже если ни один врач не заметит признаков опьянения, кровь и мочу всё равно возьмут. Пробы будут храниться 7 дней на случай, если полиция заинтересуется ситуацией.

Разговоров не будет

Официальный отказ невозможен: если вы в больнице после ДТП — сдавать придётся. И даже попытка уклониться приведёт к оформлению справки об отказе, которую вполне можно использовать как доказательство в суде.

Новая химия, новые цели

В списке — обновлённые методы и формулы. Теперь в лабораториях смогут находить даже те синтетические вещества, которые раньше ускользали из поля зрения. Структура наркопотребления изменилась — изменилась и техника анализа.

Вас должны предупредить. Почти всегда

Перед освидетельствованием врачи теперь обязаны разъяснить, что именно будут делать, зачем, и какие последствия возможны. Исключение — экстренная помощь или следственные действия. В остальных случаях медик обязан получить полноценное информированное согласие.

Лечиться становится страшно

Сами по себе обновления логичны и технологичны. Но есть нюанс: если теперь обращение в больницу автоматически приводит к сдаче биоматериалов, у водителя может появиться новый страх — не к полиции, а к медицине. Хочешь гипс — получаешь заодно и анализ.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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