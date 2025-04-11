Без права на нет: водителей заставят сдавать кровь и мочу при любом обращении после ДТП

Сломал руку? Приехал в больницу после ДТП? Придётся сдавать кровь и мочу — даже если ты трезв как стекло. С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила медосвидетельствования водителей, и они не оставляют пространства для отказа.
Теперь при любом обращении за экстренной помощью после аварии анализы станут обязательными. Даже если ни один врач не заметит признаков опьянения, кровь и мочу всё равно возьмут. Пробы будут храниться 7 дней на случай, если полиция заинтересуется ситуацией.
Официальный отказ невозможен: если вы в больнице после ДТП — сдавать придётся. И даже попытка уклониться приведёт к оформлению справки об отказе, которую вполне можно использовать как доказательство в суде.
В списке — обновлённые методы и формулы. Теперь в лабораториях смогут находить даже те синтетические вещества, которые раньше ускользали из поля зрения. Структура наркопотребления изменилась — изменилась и техника анализа.
Перед освидетельствованием врачи теперь обязаны разъяснить, что именно будут делать, зачем, и какие последствия возможны. Исключение — экстренная помощь или следственные действия. В остальных случаях медик обязан получить полноценное информированное согласие.
Сами по себе обновления логичны и технологичны. Но есть нюанс: если теперь обращение в больницу автоматически приводит к сдаче биоматериалов, у водителя может появиться новый страх — не к полиции, а к медицине. Хочешь гипс — получаешь заодно и анализ.
Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.