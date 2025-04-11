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Весной разметка исчезла, но камеры остались: как водители спасают себя с помощью одного трюка

Авто

С приходом весны с дорог исчез не только снег, но и дорожная разметка. Там, где раньше были чёткие линии, теперь лишь серый асфальт. А значит, начинаются неожиданные штрафы, протоколы и лишения прав — даже для тех, кто ездит аккуратно.

стертая дорожная разметка
Фото: Wikipedia by z22, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
стертая дорожная разметка

Весна превращает дороги в юридические ловушки

На знакомых маршрутах водители ориентируются по памяти: знают, где была сплошная, где стоял знак, где нельзя обгонять. Но стоит оказаться в незнакомом районе — и всё меняется. Линии едва видны или вовсе отсутствуют, а листва, пыль и сумерки окончательно стирают ориентиры. Нарушить правила в таких условиях можно непреднамеренно — но инспекторам этого может быть достаточно.

Если остановили за нарушение

Когда инспектор начинает оформлять протокол, угрожающий лишением прав, важно не паниковать. Если разметки действительно не видно, водитель имеет полное право доказать, что нарушение произошло не по его вине.

Как собрать доказательства

Нужно сразу достать смартфон и снять дорогу: сделать фотографии или видео, на которых будет хорошо видно состояние покрытия. Главное — зафиксировать ориентиры: дома, вывески, перекрёстки, элементы окружения. Это подтвердит точное место и покажет, что разметка отсутствует.

Дополнительный аргумент — видеорегистратор. Но флешку лучше не передавать инспекторам: данные могут потеряться. Гораздо надёжнее сделать копию записи и использовать её в суде. В большинстве случаев такие доказательства становятся решающими.

Уточнения

Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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