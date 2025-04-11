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Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают

1:58
Авто

Он находится прямо перед глазами, но большинство водителей даже не подозревают, как называется эта часть автомобиля. А ведь парприз до сих пор есть в каждой машине — просто о нём перестали говорить.

Водитель за рулём
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём

Французский след в русском автоязыке

Когда-то это слово было на слуху, а теперь звучит как загадка из викторины. Парприз — это облицовка верхней части передней панели, то есть та самая поверхность, куда встроены дисплеи, приборы или просто декоративная отделка.

Слово парприз произошло от французского pare-brise, что в переводе означает козырёк, призванный защитить водителя от ветра и дорожной пыли.

Сейчас это скорее "оболочка" передней панели — без кнопок, без дисплеев. Просто верхняя часть торпедо, которая создаёт визуальный каркас и ощущение уюта.

От спидометра к сенсорному экрану

В начале XX века автомобильная панель была пуста. Ранее для украшения автомобиля использовались только спидометр, заимствованный у поездов, и одометр, взятый у дилижансов.

Только к 1930-м годам стала появляться полноценная передняя панель, а к 1970-м — обрастать функциями. Современный парприз прочно закрепил за собой статус базы для всего электронного управления.

Зачем он нужен сегодня

Функция парприза не в технологиях, а в форме и материале. Это эстетика, безопасность и элемент общей архитектуры салона. Он не несёт нагрузки, но определяет восприятие интерьера.

Сегодня слово "парприз‎" редко используется… скорее, это все та же передняя панель, но без набора функций — оболочка.

И хотя о нём почти не говорят, без него не обходится ни один автомобиль. Просто теперь важнее то, что на нём установлено: дисплеи, датчики, тачпады.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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