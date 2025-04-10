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Проехал на красный, но по правилам: хитрая лазейка, спасающая кошелёк

Авто

Каждый водитель хоть раз оказывался в ловушке перекрёстка: едешь на зелёный, а в итоге стоишь под красным прямо посреди дороги. Особенно часто это случается при левом повороте без дополнительной стрелки или в плотном потоке. И хотя кажется, что нарушений нет, штраф вполне реален — и вот почему.

Красный сигнал светофора
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красный сигнал светофора

Что говорят правила

Согласно п. 6.13 ПДД, при включении красного сигнала нужно остановиться перед стоп-линией. Но даже на зелёный заезжать на перекрёсток опасно, если движение затруднено — можно остаться в его центре и заблокировать проезд другим.

Здесь может помочь светофор с таймером — он покажет, успеете ли проехать. Если же вы пересекли стоп-линию на зелёный, а выезд завершили уже под красный, то п. 13.7 ПДД разрешает законно закончить манёвр без штрафа. Но это правило работает только если вы успели именно въехать на перекрёсток, а не просто пересекли стоп-линию и застряли в пробке.

Где кроется подвох

Если машина остановилась между стоп-линией и перекрёстком, а проехать дальше не получилось — это уже нарушение. Штраф — 800 рублей. При этом движение других машин с боковых направлений делает ситуацию безвыходной: назад нельзя, вперёд — тоже. Чтобы избежать такой ловушки, лучше не спешить даже на зелёный.

Что делать, если штраф выписали

Если инспектор увидел вас уже на перекрёстке под красный, но не зафиксировал, что вы въехали туда на зелёный, штрафа быть не должно. Если протокол всё же составлен, нужно указать несогласие и заявить о намерении обжаловать его. Ваша защита — запись видеорегистратора или показания двух свидетелей.

Уточнения

Светофо́р (от свет + греч. φορέας «несущий») — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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