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Красиво, но смертельно: какую деталь авто запретили по закону и почему она всем нравилась

1:56
Авто

Вспомните культовые фильмы 80-х — рев мотора, резкий поворот ключа, и фары эффектно поднимаются из капота. Спорткары с такими фарами были мечтой миллионов. Но сегодня такой дизайн — редкость, ушедшая в прошлое. Причина кроется не в моде, а в законах и технологиях.

Porsche 944S
Фото: commons.wikimedia.org by Damameri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Porsche 944S

От крутилок до ксенона

Первыми выдвижные фары примерил Cord 810 в 1935 году, а следом — Alfa Romeo 8C 2900A. Их приход ознаменовал закат эры керосиновых фонарей. Управлялись они вручную: "чтобы выдвинуть и задвинуть их, водители приходилось с усилием прокручивать две рукоятки, расположенные под приборной панелью".

Несмотря на неудобства, фары быстро полюбились. Они:

  • Улучшали аэродинамику, особенно на спортивных авто;

  • Давали направленный свет и повышали безопасность;

  • Делали машины визуально эффектными и футуристичными.

После короткого перерыва во времена Второй мировой, фары вернулись в 60-х в США, а позже и в Японии — в новых элегантных вариантах. К 90-м они стали символом стиля.

Почему их запретили

Всё изменили технологии и нормы безопасности. С приходом светодиодов и лазеров фары стали меньше, ярче и эффективнее:
"Разработка светодиодов, например, позволила значительно уменьшить размеры фар, что лишило необходимости в выдвижных механизмах".

Главный удар нанесли правила безопасности пешеходов. Фары, выдвигающиеся из кузова, превратились в потенциальную угрозу:
"Они слишком травмоопасны и даже при легком столкновении с человеком могут причинить ему серьезные повреждения".

Так одна из самых эффектных деталей ушла с дорог — навсегда или до возвращения ретро-волны.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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