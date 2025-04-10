Дизель списали, но зря: 5 причин не расставаться с ним в 2025 году

В 2025 году ездить на дизеле — почти как идти против течения. Запреты множатся, экологические нормы ужесточаются, а дизельные авто теряют популярность. Но у этой технологии всё ещё есть козыри в рукаве. Целых пять.
Если вы много ездите, особенно по трассе, дизель заметно снижает расходы на топливо. И не только за счёт меньшего расхода, но и благодаря тому, что дизель по-прежнему стоит дешевле бензина. А ещё заправляться нужно реже.
У дизеля высокий крутящий момент на низких оборотах. Это значит, что разгон, обгон и движение в горку даются ему легче. Особенно это ощущается на трассе: авто откликается уверенно, и водитель чувствует себя спокойнее.
Дизельные моторы служат дольше. Их конструкция прочнее, рассчитана на тяжёлые условия эксплуатации. Если автомобиль используется регулярно и по-настоящему много, дизель может проехать сотни тысяч километров без капремонта.
На вторичном рынке дизельные авто сохраняют ценность. Несмотря на тренд в сторону бензина и электрики, машины с дизелем по-прежнему востребованы у тех, кто ищет надёжность и дальнобойность.
Любите путешествовать или часто колесите по работе? Дизельные машины созданы для этого. Больше километров между заправками, меньше остановок и ровная тяга делают поездки комфортнее и экономичнее.
Конечно, в городе дизель не всегда раскрывает потенциал. Короткие поездки и холодные пуски могут вызывать проблемы. Но если вы часто бываете в дороге — дизель по-прежнему отличный выбор.
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