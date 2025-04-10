Да кто вообще писал эти правила? Запреты за рулём, которые не подчиняются логике

2:47 Your browser does not support the audio element. Авто

Правила дорожного движения созданы для порядка и безопасности. Но в некоторых странах они больше напоминают странные ритуалы или чудаковатые традиции. От запрета на поцелуи до штрафа за лужу — вот 10 самых необычных ПДД со всего мира.

Фото: Freepik by Drazen Zigic Девушка переключает передачу

Кипр: никаких перекусов за рулём

Хочется попить воды или перекусить на ходу? На Кипре за это придётся заплатить почти 90 долларов. Закон требует, чтобы обе руки водителя находились на руле. Курить за рулём тоже нельзя — никаких исключений.

Германия: голым — можно, но без эмоций

В Германии можно ехать без одежды — авто считается личным пространством. Главное — быть в обуви. Но есть нюанс: за непристойные жесты и ругань за рулём штрафуют на сотни евро. Всё, что чувствуете, — держите внутри.

Италия: поцелуи под запретом

В городке Эболи влюблённым нельзя целоваться в машине. Штраф — до 500 евро. Причина не в морали, а в безопасности: местные власти боятся, что пока пара занята друг другом, их могут обокрасть.

Дания: проверь, кто под машиной

Перед тем как сесть за руль, датские водители обязаны заглянуть под машину. Не только из-за возможной течи — вдруг там кто-то спрятался? Без шуток, это официальное требование.

Швейцария: никаких автомоек по воскресеньям

Моешь машину в выходной? Нарушаешь закон. Воскресенье здесь — день покоя, и любые работы, даже с губкой и ведром, запрещены.

Филиппины: номера решают, когда ты можешь ехать

Владелец машины с номером на "1" или "2" не может выезжать по понедельникам. Во вторник — запрет на "3" и "4", и так далее. Это сделали, чтобы снизить трафик. Логика есть, но выглядит как авто-лотерея.

Япония: лужа — повод для штрафа

Обрызгали пешехода водой из-под колёс — получите штраф около 65 долларов. Здесь заботятся не только о дорогах, но и о чистоте брюк прохожих.

Франция: камеры — табу

Фотографировать полицейских и их авто запрещено даже случайно. С 2021 года это может обернуться штрафом или даже задержанием.

Финляндия: радио — за отдельную плату

Таксист не может включить музыку при пассажире, если не заплатил лицензионный сбор в 22 евро в год. Аналогичное правило действует и в барах.

Северная Македония: нетрезвый — только назад

Если пассажир пьян и его состояние явно видно, ему нельзя сидеть спереди. Вероятно, чтобы не мешал водителю разговорами… или перегаром.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.

