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Когда колёса уже в воздухе: как спасти свою машину от эвакуатора за несколько минут

1:45
Авто

Ситуация: вы выходите из магазина или подъезда, а вашу машину уже поднимают на эвакуатор. Паника? Необязательно. Даже в этот момент у вас ещё есть шанс её вернуть — прямо на месте.

Эвакуатор
Фото: commons.wikimedia.org by Л.П. Джепко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Эвакуатор

Закон на стороне водителя

Согласно пункту 1.1 статьи 27.13 КоАП РФ, если владелец авто появляется до того, как эвакуатор начал движение, задержание должно быть немедленно прекращено. Главное условие — вы должны устранить причину эвакуации. Проще говоря, убрать машину с нарушающего парковку места.

"Задержание транспортного средства прекращается непосредственно на месте задержания… если причина задержания устранена до начала движения транспортного средства, предназначенного для перемещения…"

Эвакуация не происходит за секунду

Перед погрузкой инспектору ГИБДД нужно выполнить несколько формальностей:

  • оформить два протокола — об административном нарушении и о задержании,

  • составить акт с видеофиксацией,

  • найти двух понятых,

  • опечатать автомобиль и зафиксировать все внешние повреждения.

Всё это занимает время — и именно оно играет вам на руку. Хотите увеличить шансы? Оставьте под стеклом записку с номером телефона: это может помочь инспектору связаться с вами раньше.

Что делать, если успели подойти

Эксперты советуют придерживаться простой инструкции:

  1. Покажите документы на автомобиль;

  2. Заявите о намерении переставить машину;

  3. Садитесь за руль и уезжайте на разрешённую парковку.

Если эвакуатор уже тронулся — шансов нет. Придётся действовать по другой схеме.

Уточнения

Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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