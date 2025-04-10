Собственный двор как минное поле: за что ГАИ стали наказывать около вашего дома

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Авто

Для многих водителей стало неожиданностью, что привычная парковка возле дома может обернуться внушительным штрафом. Всё чаще инспекторы ГИБДД фиксируют нарушения, которые происходят буквально под окнами — на придомовых территориях.

Автомобиль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль ДПС

"Кирпич" не прощает никого

Один из самых распространённых случаев — въезд под знак 3.1, более известный как "кирпич". Даже если речь идёт о собственном дворе, проезд под этот знак — нарушение. И не важно, местный ли вы житель или просто заехали на минуту. Штраф — от 500 до 7500 рублей. А если при этом ещё и выехать на встречную полосу — возможное лишение прав на срок до полугода.

Парковка на газоне — тоже нарушение

Многие по привычке ставят автомобиль "чуть-чуть" на зелёную зону или тротуар. Но даже одно колесо на газоне — и штраф 1000 рублей обеспечен. В Москве и Петербурге сумма может вырасти до 3000 рублей.

Таблички не для красоты

Игнорирование знака 3.2, запрещающего движение, тоже приводит к штрафу: от 1500 до 3000 рублей в зависимости от города. Даже если дорога кажется пустой и знакомой — правила остаются в силе.

Детские площадки — не для машин

Если автомобиль стоит в зоне, предназначенной для детских или спортивных площадок, придётся заплатить от 500 до 2500 рублей. А если машина при этом ещё и мешает проезду другим, сумма увеличится до 2000 рублей.

Не трогать зоны экстренных служб

Красно-белая разметка у подъезда — это не просто эстетика. Эти участки зарезервированы для машин экстренных служб. Парковка здесь влечёт штраф до 3000 рублей, особенно в больших городах.

Даже мелкий ремонт может обернуться штрафом

Замена масла, снятие колеса или другие работы прямо во дворе — повод для административного наказания. За такое "обслуживание на коленке" можно получить штраф от 100 до 500 рублей.

Привычный двор может обернуться юридической ловушкой, если игнорировать знаки и правила. Закон одинаков для всех — даже за шлагбаумом.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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