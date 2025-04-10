Собственный двор как минное поле: за что ГАИ стали наказывать около вашего дома

Для многих водителей стало неожиданностью, что привычная парковка возле дома может обернуться внушительным штрафом. Всё чаще инспекторы ГИБДД фиксируют нарушения, которые происходят буквально под окнами — на придомовых территориях.
Один из самых распространённых случаев — въезд под знак 3.1, более известный как "кирпич". Даже если речь идёт о собственном дворе, проезд под этот знак — нарушение. И не важно, местный ли вы житель или просто заехали на минуту. Штраф — от 500 до 7500 рублей. А если при этом ещё и выехать на встречную полосу — возможное лишение прав на срок до полугода.
Многие по привычке ставят автомобиль "чуть-чуть" на зелёную зону или тротуар. Но даже одно колесо на газоне — и штраф 1000 рублей обеспечен. В Москве и Петербурге сумма может вырасти до 3000 рублей.
Игнорирование знака 3.2, запрещающего движение, тоже приводит к штрафу: от 1500 до 3000 рублей в зависимости от города. Даже если дорога кажется пустой и знакомой — правила остаются в силе.
Если автомобиль стоит в зоне, предназначенной для детских или спортивных площадок, придётся заплатить от 500 до 2500 рублей. А если машина при этом ещё и мешает проезду другим, сумма увеличится до 2000 рублей.
Красно-белая разметка у подъезда — это не просто эстетика. Эти участки зарезервированы для машин экстренных служб. Парковка здесь влечёт штраф до 3000 рублей, особенно в больших городах.
Замена масла, снятие колеса или другие работы прямо во дворе — повод для административного наказания. За такое "обслуживание на коленке" можно получить штраф от 100 до 500 рублей.
Привычный двор может обернуться юридической ловушкой, если игнорировать знаки и правила. Закон одинаков для всех — даже за шлагбаумом.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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