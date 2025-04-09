Нажми START, чтобы поехать: культовые приборки из 80-ых, будто видеоигр

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Авто

Вы думаете, цифровая приборка — это изобретение XXI века? Tesla, Prius? Нет-нет, всё началось гораздо раньше. В 1980-х автопроизводители решили: будущее уже наступило. И стали делать панели, как в космических кораблях или… старых видеоиграх. Готовьтесь: вас накроет ностальгией по Pac-Man.

Vector W8
Фото: commons.wikimedia.org by desertdingo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Vector W8

Aston Martin Lagonda

Британский седан с обликом суперкара выглядел как гость из 22 века. Вместо привычных стрелок — дисплей в стиле калькулятора. Да, читать данные было не очень удобно, зато как эффектно!

"На месте приборной панели красовался экран наподобие тех, что были в электронных калькуляторах восьмидесятых годов."

Nissan 300 ZX

Японцы подошли к вопросу по-своему. Вакуумно-люминесцентная панель смотрелась, как сцена из аркадной гонки. Спидометр, тахометр, датчики топлива и даже индикация турбины — всё было "в цифре". А ещё - голосовая система предупреждений!

Citroën BX 19 Digit

Снаружи BX выглядел довольно странно, зато внутри радовал глаз водителя: минималистичный, но стильный экран. Дизайн на любителя, но панель была ультрасовременной для своего времени.

Chevrolet Corvette C4

Американцы первыми поставили LCD-дисплей. У Corvette можно было менять режимы отображения, переключать мили на километры и наблюдать, как цвет тахометра меняется по мере роста оборотов.

Vector W8

Этот гиперкар был на грани фантастики — 1200 л. с., 390 км/ч. Внутри — словно кабина истребителя: четыре экрана, десятки рычажков и даже данные о давлении масла. Слишком круто для своего времени: купили всего 17 машин.

Электронные панели казались революцией, хотя и не всегда были практичными. Но одно не отнять — они сделали автомобили будущим, которое можно было потрогать.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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