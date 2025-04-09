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Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

2:12
Авто

Некоторые автовладельцы, устав от вялой тяги и растущего расхода топлива, идут на отчаянный шаг — сверлят отверстия в катализаторе, надеясь "освободить" мотор. Идея кажется гениальной: засорившийся нейтрализатор душит двигатель, машина теряет динамику — так почему бы не убрать это "препятствие" простым способом?

выхлопы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
выхлопы

Опасная уловка вместо ремонта

Подобная самодеятельность оборачивается куда серьёзнее, чем можно ожидать. Да, катализатор со временем забивается — копоть, масло, остатки топлива создают плотную пробку на пути выхлопных газов. Однако разрушать конструкцию — значит рисковать гораздо большим.

Катализатор — экологический фильтр, а не "тормоз"

Катализатор — не просто деталь, а барьер между вредными выбросами и окружающей средой. Он очищает выхлоп, но и создаёт лёгкое сопротивление. Именно это ощущение "душности" и подталкивает некоторых водителей к идее установки пламегасителя или "дырявого" нейтрализатора. Кажется, что двигатель становится живее, но эффект обманчив.

Ложная экономия и её последствия

Владелец авто оказывается перед выбором: дорогостоящая замена, установка аналога или "экономия" на сверлении. Последний путь выглядит заманчиво, но часто заканчивается новыми тратами и техническими проблемами.

Что говорят в ГАИ

ГАИ напоминает: вмешательство в выхлопную систему — будь то установка "обманок" для лямбда-зондов, пламегасителей или кустарные модификации — может привести к штрафам и провалам на техосмотре. Безопасным выходом остаётся только замена на сертифицированный элемент.

Риск для двигателя — не миф

Катализатор рассчитан в среднем на 150-200 тыс. км. Когда он умирает, экономия превращается в ловушку. При сверлении керамическая начинка крошится, пыль попадает в двигатель и ведёт к абразивному износу цилиндров. Это грозит падением компрессии и ремонтом, стоимость которого легко перекроет цену нового катализатора.

Уточнения

Катализа́тор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе реакции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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