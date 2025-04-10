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Дрожащий руль может обойтись дорого, если вовремя не разобраться

1:54
Авто

Многие водители сталкиваются с тем, что руль начинает вибрировать — неважно, на новой машине или на стареньком седане. Такая неприятность может проявиться на любой марке и модели, и в большинстве случаев указывает на одну или сразу несколько технических проблем. Игнорировать это не стоит — вибрации могут ускорить износ шин и деталей подвески, особенно подшипников ступиц. Чтобы не бежать в сервис по первому поводу, стоит знать, какие причины можно распознать самому.

руль
Фото: wikipediа by Mason Jones masonjonesphoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
руль

Если руль дрожит на небольшой скорости, особенно во время разгона, а потом вибрация исчезает — возможно, на колёсных дисках налипла грязь или наледь. Такая проблема особенно характерна в межсезонье. Решается просто: достаточно хорошо промыть колёса.

Когда биение ощущается на средней скорости (например, от 60 км/ч), возможна разбалансировка одного или нескольких колёс, а также деформация обода. Иногда дело в неравномерной затяжке болтов или начавшемся износе рулевой рейки.

Если руль начинает вибрировать ближе к 100-120 км/ч или во время поворотов, возможно, проблема кроется в изношенных ШРУСах, втулках, сайлентблоках или других элементах подвески и рулевого управления.

А вот если вибрация появляется при торможении — скорее всего, виноваты тормозные диски или барабаны. Износ колодок или деформация тормозных элементов могут ощущаться именно на руле.

Конечно, многие из этих проблем требуют внимания механиков. Но кое-что можно сделать и самому: промыть колёса, проконтролировать давление в шинах, заменить тормозные колодки. Если всё это не помогло — пора ехать в сервис и просить диагностику подвески и тормозной системы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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