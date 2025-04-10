Катализатор не прощает ошибок: заправка может стоить тысячи

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Российский автопарк стареет, а цены на новые машины растут. Всё меньше людей могут позволить себе менять автомобиль каждые пару лет — в ходу стратегия "катаемся до последнего". Но чем дольше машина на ходу, тем выше шанс столкнуться с одной из самых дорогих поломок — выходом из строя катализатора.

Фото: Freepik by standret Автосервис

Каталитический нейтрализатор выполняет важную работу: очищает выхлопные газы от вредных примесей. Но если вовремя не следить за его состоянием, керамические соты внутри могут рассыпаться. А дальше - сбои в работе двигателя, снижение мощности и дорогостоящий ремонт.

Многие автолюбители решают проблему радикально — просто удаляют катализатор. На первый взгляд кажется, что всё работает как раньше. Но на деле появляются побочные эффекты: постоянное мигание лампочки "check engine", дым из трубы, повышенный расход топлива и масла.

Что делать, чтобы катализатор служил дольше? Есть один простой, но важный совет: заправляйтесь только на проверенных АЗС и тем топливом, которое указано в инструкции. Если производитель прописал АИ-95 — не стоит экономить и лить 92-й. Некачественное или неподходящее топливо — главная причина поломок нейтрализатора. Катализатор — не вечный, но при бережной эксплуатации он может прослужить гораздо дольше.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

