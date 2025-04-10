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Пистолет на заправке щёлкает раньше времени: внутри — причина, о которой не догадываются даже опытные водители

1:32
Авто

Каждый автолюбитель хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда заправка топлива внезапно прерывается — и это ещё до того, как бак успел наполниться. Возникает ощущение, что колонка "глючит”, и приходится заново запускать процесс. Но дело не всегда в неисправности.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Заправочные пистолеты устроены довольно просто, но при этом очень умно. В них нет никаких датчиков или электроники — всё основано на механике. Во время заправки внутри пистолета работает небольшой канал, который втягивает воздух из бака. Как только уровень топлива поднимается и перекрывает этот воздушный поток — подача прекращается. Это защищает от перелива и возможного возгорания.

Однако иногда срабатывание происходит почти сразу — ещё до того, как бензин начал стабильно литься. Почему? Возможны несколько причин:

  • пистолет установлен под неправильным углом
  • топливный патрубок или горловина засорены
  • есть проблемы с вентиляцией бака
  • сам пистолет или оборудование на заправке работают нестабильно

Если такое случается постоянно - лучше проверить систему вентиляции бака у специалиста. А вот пытаться "долить” после первого щелчка — плохая идея. Это может закончиться переливом и неприятным запахом топлива, который потом долго не выветривается из салона.

Иногда заправка - это не просто "налить до полного”, а тонкое взаимодействие механики и физики.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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