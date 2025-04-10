Двигатель съедает масло, но не ломается — как не перепутать норму с бедой

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Даже новый, только что собранный на заводе мотор может немного расходовать масло — и в этом нет ничего страшного. Но важно понимать, где заканчивается норма и начинается проблема.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain масло

Любой ДВС, независимо от возраста, в процессе работы потребляет небольшое количество масла. В случае с исправным мотором расход составляет от 20 до 50 граммов на 1000 километров — настолько мало, что вы, скорее всего, даже не заметите. У автомобилей с пробегом этот показатель может доходить до 100-200 граммов, и это тоже допустимо.

Если, например, из пяти литров масла за год ушло около 400 граммов, это абсолютно в пределах нормы для нового двигателя. А вот если после очередной замены вы обнаруживаете, что ушло почти половина объёма — особенно у машины с пробегом — паниковать не стоит. Это может быть особенностью эксплуатации.

Другое дело, если мотор активно "ест" масло без очевидных причин — таких как поездка по горным трассам с прицепом в жару. В таком случае лучше не гадать, а съездить в сервис. Из-за чего мотор может начать жечь масло сильнее?:

Изношенные маслосъёмные колпачки

Проблемы с кольцами

Неисправная вентиляция картера

Подтёки и течи из-под уплотнений

Регулярная проверка уровня масла и внимание к его расходу помогут вовремя заметить, когда двигатель просит помощи.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

