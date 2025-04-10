Nissan пошёл ва-банк: новый Versa дешевле и экономичнее, чем вы думаете

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В Бразилии появился обновлённый Nissan Versa 2025, который не только сохраняет узнаваемый стиль и надёжность, но и стал ещё более доступным. Четыре версии модели — от базовой Sense до топовой Exclusive - рассчитаны на разные потребности и кошельки.

Фото: Own work by Carlos Valenzuela, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Nissan Versa

Почему Versa снова на слуху

Новинка привлекает не только ценой от 115 690 реалов, но и отличной топливной экономичностью: до 15 км/л на шоссе с бензином. Для этанола показатели ниже, но всё равно достойные — 8,1 км/л в городе и 11,8 км/л на трассе. Такой результат делает Versa одним из лучших по соотношению цена-экономия на рынке.

Что входит в стандарт

Все версии получили богатую базу: зеркала с электроприводом, дневные ходовые огни, ключ I-Key и запуск кнопкой. Внутри — комфортные сиденья Zero Gravity, USB-порт, 12-вольтовая розетка, а также шесть подушек безопасности и системы стабилизации. Чем отличаются версии?:

Sense: 15-дюймовые диски, мультимедиа с 7-дюймовым экраном

15-дюймовые диски, мультимедиа с 7-дюймовым экраном Advance: камеры заднего вида, 16-дюймовые диски

камеры заднего вида, 16-дюймовые диски SR: спортивный стиль, улучшенная отделка

спортивный стиль, улучшенная отделка Exclusive: светодиодные фары, 17-дюймовые диски, контроль слепых зон и прочие "фишки"

Как едет:

Под капотом - 1.6-литровый 4-цилиндровый мотор (113 л. с. на этаноле, 110 — на бензине), в паре с CVT и передним приводом. До "сотни" разгоняется за 10,7 секунды, максималка — 180 км/ч. Достойно для городского седана.

Сколько стоит

Вот актуальные цены на апрель 2025 года:

Sense: 115 690 реалов

115 690 реалов Advance : 123 690 реалов

: 123 690 реалов SR: 128 690 реалов

128 690 реалов Exclusive: 141 490 реалов

Важно: цены могут варьироваться в зависимости от региона, комплектации и наличия акций у дилеров.

Nissan Versa 2025 - это уверенная ставка на практичность, экономию и современность. А с учётом широкого выбора комплектаций и приятной стоимости — ещё и один из самых интересных вариантов в своём классе.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

