Бюджетный Chevrolet обошёл Tesla и BYD — водители не верят своим глазам

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В условиях растущих цен на топливо бразильские автомобилисты всё чаще смотрят в сторону экономичных машин. И у нового лидера в этом сегменте теперь есть имя — Chevrolet Onix Plus. Согласно свежим данным от Inmetro и Conpet, этот компактный седан стал самым энергоэффективным автомобилем в стране, потребляя всего 1,39 мегаджоуля на километр, что эквивалентно примерно 22,4 км/л на бензине при езде по трассе.

Фото: Own work by Just a Man, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Chevrolet Onix Plus

С учётом стартовой цены в 99 490 реалов, модель не только экономична, но и вполне доступна для среднего потребителя. При цене бензина в 6,48 реалов за литр такое потребление топлива — серьёзное преимущество, особенно в повседневных городских поездках и длительных путешествиях.

Несмотря на то, что Petrobras с апреля 2025 года снизила стоимость дизеля до 3,55 реалов за литр, бензин продолжает оставаться дорогим. Новая политика компании по удержанию стабильных цен внутри страны, независимо от мировых колебаний, делает выбор энергоэффективного авто ещё более разумным.

Зачем вообще нужна экономия топлива

Всё просто: чем меньше топлива тратит автомобиль, тем меньше выбросов он производит. И тем ниже затраты на каждую поездку. С помощью яркой энергоэтикетки на Onix Plus покупатели могут легко оценить, насколько выгодной будет их покупка не только в моменте, но и в долгосрочной перспективе.

Кто ещё в списке самых экономичных

Если Onix Plus - король среди седанов, то в хэтчбеках выделяются Renault Kwid и Chevrolet Onix Hatch. Также в топе — Volkswagen Polo и Fiat Mobi. Все эти модели не жертвуют ни комфортом, ни практичностью ради экономии, поэтому и пользуются популярностью среди городских жителей и тех, кто часто выезжает на дальние расстояния.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

