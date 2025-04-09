Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 самых надёжных дизельных моторов СССР
Результат потрясающий: грядки оживают после этой подкормки
Skoda Octavia vRS — автомобиль с секретами, о которых не расскажет даже дилер
Проверенный рецепт раствора: мучнистая роса отступает за одну обработку
Спорт без чувства вины: тренировки по 2,5 часа в выходные работают так же, как 20 минут упражнений ежедневно
Анна Седокова обратилась к сыну Гектору в день его рождения: мой супергерой
Курс на поддержку! Новой инициативе дали зелёный свет в Госдуме — освобождение женщин с детьми от НДФЛ
Тонкие волосы? Вот как частое мытьё головы может стать для них катастрофой
Новый взгляд на акулу прошлого: редкие находки изменили всё

Гиперкар Corvette уже не тот: британский дизайн, электродвигатель и кое-что совсем странное

1:56
Авто

Перед вами — не просто очередной концепт-кар, а совершенно новое видение Corvette, и, что особенно интересно, разработанное не в США, а в Великобритании.

Corvette
Фото: Chevrolet Corvette Sting Ray Logo by More Cars from Berlin, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Corvette

Проект родился в центре передового дизайна GM в Лимингтон Спа. Команду возглавил Джулиан Томсон - тот самый, кто когда-то создал легендарный Lotus Elise, а позже работал в Jaguar Land Rover. Вместе со своими коллегами Томсон попытался взглянуть на Corvette не как на просто машину, а как на символ, который можно развивать в сторону будущего, сохранив при этом его дух.

"Когда создаёшь по-настоящему знаковый спорткар, ты не просто рисуешь красивую машину, ты строишь ощущение племени — уверенности в марке, в её будущем", — объясняет он.

Конечно, это не серийный Corvette нового поколения. Но, как подчёркивает дизайнер, бренд достаточно силён, чтобы осваивать и другие направления. И это один из таких шагов.

Что особенного в концепте? Во-первых, он выполнен с оглядкой на 3D-печать, что позволило упростить конструкцию и уменьшить количество кузовных панелей.

Во-вторых, ключевая деталь — разделённое окно, или Apex Vision, отсылает к дизайну Corvette Stingray 60-х годов. Эта черта стала точкой отсчёта для всего проекта.

Снизу машина гладкая, с продуманной аэродинамикой — инженеры назвали это решение Aero-Duality. А толкающая подвеска, заимствованная у гоночных болидов, позволяет держаться за дорогу в любых условиях.

Главная идея концепта - продемонстрировать, каким может быть Corvette будущего: смелым, прогрессивным и при этом узнаваемым. В ближайшее время GM планирует представить ещё несколько подобных разработок, над которыми трудятся дизайнеры по всему миру.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Птицы с интеллектом: что сделали вороны, поразив учёных по всему миру
Наука и техника
Птицы с интеллектом: что сделали вороны, поразив учёных по всему миру Аудио 
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Красота и стиль
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома Аудио 
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Наука и техника
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
США выводят контингент из логистического центра снабжения ВСУ в Жешуве. О чём сигнал? Любовь Степушова Потери ВСУ в 10 раз выше официальных: как скрывают правду в кулуарах офиса президента Дмитрий Плотников Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг Игорь Буккер
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Последние материалы
Результат потрясающий: грядки оживают после этой подкормки
Skoda Octavia vRS — автомобиль с секретами, о которых не расскажет даже дилер
Проверенный рецепт раствора: мучнистая роса отступает за одну обработку
Спорт без чувства вины: тренировки по 2,5 часа в выходные работают так же, как 20 минут упражнений ежедневно
Анна Седокова обратилась к сыну Гектору в день его рождения: мой супергерой
Курс на поддержку! Новой инициативе дали зелёный свет в Госдуме — освобождение женщин с детьми от НДФЛ
Тонкие волосы? Вот как частое мытьё головы может стать для них катастрофой
Новый взгляд на акулу прошлого: редкие находки изменили всё
Влажный, сладкий, пряный: пирог, который нравится даже детям
США выводят контингент из логистического центра снабжения ВСУ в Жешуве. О чём сигнал?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.