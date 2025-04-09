Гиперкар Corvette уже не тот: британский дизайн, электродвигатель и кое-что совсем странное

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Перед вами — не просто очередной концепт-кар, а совершенно новое видение Corvette, и, что особенно интересно, разработанное не в США, а в Великобритании.

Фото: Chevrolet Corvette Sting Ray Logo by More Cars from Berlin, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Corvette

Проект родился в центре передового дизайна GM в Лимингтон Спа. Команду возглавил Джулиан Томсон - тот самый, кто когда-то создал легендарный Lotus Elise, а позже работал в Jaguar Land Rover. Вместе со своими коллегами Томсон попытался взглянуть на Corvette не как на просто машину, а как на символ, который можно развивать в сторону будущего, сохранив при этом его дух.

"Когда создаёшь по-настоящему знаковый спорткар, ты не просто рисуешь красивую машину, ты строишь ощущение племени — уверенности в марке, в её будущем", — объясняет он.

Конечно, это не серийный Corvette нового поколения. Но, как подчёркивает дизайнер, бренд достаточно силён, чтобы осваивать и другие направления. И это один из таких шагов.

Что особенного в концепте? Во-первых, он выполнен с оглядкой на 3D-печать, что позволило упростить конструкцию и уменьшить количество кузовных панелей.

Во-вторых, ключевая деталь — разделённое окно, или Apex Vision, отсылает к дизайну Corvette Stingray 60-х годов. Эта черта стала точкой отсчёта для всего проекта.

Снизу машина гладкая, с продуманной аэродинамикой — инженеры назвали это решение Aero-Duality. А толкающая подвеска, заимствованная у гоночных болидов, позволяет держаться за дорогу в любых условиях.

Главная идея концепта - продемонстрировать, каким может быть Corvette будущего: смелым, прогрессивным и при этом узнаваемым. В ближайшее время GM планирует представить ещё несколько подобных разработок, над которыми трудятся дизайнеры по всему миру.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

