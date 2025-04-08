ТОП-5 редких, но интересных автобусов СССР

Автобусы СССР — это не только привычные ЛиАЗы, ПАЗики и Икарусы, но и настоящие редкие звери, которые встречались либо по праздникам, либо в глубокой провинции, либо в музейных отчётах.

Фото: commons.wikimedia.org by Kemenymate, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ikarus-556

Давайте нырнём в ТОП самых необычных и редких автобусов Советского Союза.

1. ЛАЗ-698 "Турист" — комфорт на экспорт и номенклатуру

Годы выпуска: с 1964

Мест мало, шика много

Фишка: сиденья как в самолёте, огромные стеклянные панели, шторки, розетки. Использовался для экскурсий, межгородов и иногда — для партийных выездов.

В обычном городе — увидеть было почти невозможно. Когда ты пионер, а на экскурсию дают ЛАЗ-698 — это был уже почти лимузин.

2. УралАЗ-6614 — автобус-вездеход

Годы: 1980-е. На базе армейского шасси Урал-4320. Салон — как у автобуса, а проходимость — как у танка.

Сделан для геологов, военных и сибирских трасс, где дорог нет вовсе. Реально редкий зверь. В обычной жизни почти не встречался.

3. ПАЗ-3204 "экспериментальный"

Год: 1984 (опытная партия). Фишка: необычный дизайн, автоматическая коробка, низкая посадка.

Хотели сделать более городской и "инновационный" ПАЗик, но дальше тестов дело не пошло. Настоящий "единорог" на колёсах. Сейчас сохранился в 1-2 экземплярах.

4. КАвЗ-663 — "санитарный" автобус

На базе ГАЗ-66. Использовался в основном для медицинских целей, в армии и МЧС. Редко возил пассажиров, чаще — персонал или больных.

Снаружи — автобус, внутри — почти полевая больница. Если ты видел его вживую — скорее всего, случилось что-то серьёзное.

5. Икарус-556 — редкий предок 260-й серии

Годы: 1960-е. Короткий, однодверный, с салоном как у троллейбуса. Поставлялся в малых количествах. Сейчас практически не сохранился.

Икарусы в СССР были массовыми, но эта модель — реально на грани исчезновения.

СССР знал толк в утилитарной технике, но иногда рождались редкие и удивительно смелые автобусы. Некоторые из них опередили время, другие просто не вписались в массовость.