ТОП-5 редких, но интересных автобусов СССР

Автобусы СССР — это не только привычные ЛиАЗы, ПАЗики и Икарусы, но и настоящие редкие звери, которые встречались либо по праздникам, либо в глубокой провинции, либо в музейных отчётах.
Давайте нырнём в ТОП самых необычных и редких автобусов Советского Союза.
1. ЛАЗ-698 "Турист" — комфорт на экспорт и номенклатуру
Фишка: сиденья как в самолёте, огромные стеклянные панели, шторки, розетки. Использовался для экскурсий, межгородов и иногда — для партийных выездов.
В обычном городе — увидеть было почти невозможно. Когда ты пионер, а на экскурсию дают ЛАЗ-698 — это был уже почти лимузин.
2. УралАЗ-6614 — автобус-вездеход
Годы: 1980-е. На базе армейского шасси Урал-4320. Салон — как у автобуса, а проходимость — как у танка.
Сделан для геологов, военных и сибирских трасс, где дорог нет вовсе. Реально редкий зверь. В обычной жизни почти не встречался.
3. ПАЗ-3204 "экспериментальный"
Год: 1984 (опытная партия). Фишка: необычный дизайн, автоматическая коробка, низкая посадка.
Хотели сделать более городской и "инновационный" ПАЗик, но дальше тестов дело не пошло. Настоящий "единорог" на колёсах. Сейчас сохранился в 1-2 экземплярах.
4. КАвЗ-663 — "санитарный" автобус
На базе ГАЗ-66. Использовался в основном для медицинских целей, в армии и МЧС. Редко возил пассажиров, чаще — персонал или больных.
Снаружи — автобус, внутри — почти полевая больница. Если ты видел его вживую — скорее всего, случилось что-то серьёзное.
5. Икарус-556 — редкий предок 260-й серии
Годы: 1960-е. Короткий, однодверный, с салоном как у троллейбуса. Поставлялся в малых количествах. Сейчас практически не сохранился.
Икарусы в СССР были массовыми, но эта модель — реально на грани исчезновения.
СССР знал толк в утилитарной технике, но иногда рождались редкие и удивительно смелые автобусы. Некоторые из них опередили время, другие просто не вписались в массовость.
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