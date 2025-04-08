ТОП-5 легендарных грузовиков СССР: от асфальта до бездорожья

Эти автомобили стали настоящими символами промышленного могущества СССР.
Они не только выполняли важнейшие задачи в народном хозяйстве, но и участвовали в строительстве городов, обеспечивали армию, работали в самых суровых условиях. Вот ТОП-5 таких трудяг.
1. ЗИЛ-130 — рабочая лошадка СССР
Сине-белая классика, стоявшая на каждом складе и стройке.
На нём учились, грузили и влюблялись в запах бензина.
2. КамАЗ-5320 — гигант с Поволжья
Символ индустриальной мощи. Настоящий зверь с дизелем.
КамАЗ стал тем, кто "везёт Россию” — и не ломается в пургу.
3. МАЗ-500 — красавец из Минска
Один из первых советских грузовиков с "передним" обликом.
Простой, уверенный и долговечный — как советский токарь.
4. КрАЗ-255 — внедорожный монстр
Украинский гигант, который не боялся ни грязи, ни войны.
Если КрАЗ застревал — значит, туда ехать было нельзя вообще.
5. ГАЗ-66 — "Шишига", она же вездеход мечты
Компактный, но суровый грузовик для любых дорог. Или их отсутствия.
Если ты не боишься ГАЗ-66 — ты не ездил на нём зимой без печки.
Советские грузовики — это не про комфорт, а про надёжность и стойкость. Они везли Союз вперёд, в дождь, грязь, мороз и без дорог. И многие из них до сих пор трудятся в глубинке — вопреки возрасту, но благодаря качеству.
Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?