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ТОП-5 легендарных грузовиков СССР: от асфальта до бездорожья

2:23
Авто

Эти автомобили стали настоящими символами промышленного могущества СССР.

КамАЗ-55102
Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
КамАЗ-55102

Они не только выполняли важнейшие задачи в народном хозяйстве, но и участвовали в строительстве городов, обеспечивали армию, работали в самых суровых условиях. Вот ТОП-5 таких трудяг.

1. ЗИЛ-130 — рабочая лошадка СССР

Сине-белая классика, стоявшая на каждом складе и стройке.

  • Легендарный бензиновый V8
  • Простая конструкция, ремонт на коленке
  • Использовался везде: от молоковоза до пожарки.

На нём учились, грузили и влюблялись в запах бензина.

2. КамАЗ-5320 — гигант с Поволжья

Символ индустриальной мощи. Настоящий зверь с дизелем.

  • Появился в 1976 году
  • Грузоподъёмность — 8 тонн
  • Любимчик армии и дальнобоев.

КамАЗ стал тем, кто "везёт Россию” — и не ломается в пургу.

3. МАЗ-500 — красавец из Минска

Один из первых советских грузовиков с "передним" обликом.

  • Дизель, кабина над двигателем
  • Удобен для ремонта и в дороге
  • МАЗы работали от Якутии до Балкан.

Простой, уверенный и долговечный — как советский токарь.

4. КрАЗ-255 — внедорожный монстр

Украинский гигант, который не боялся ни грязи, ни войны.

  • Мощный 14,9-литровый дизель
  • Полный привод 6x6
  • Использовался в армии, на лесозаготовках и в нефтянке.

Если КрАЗ застревал — значит, туда ехать было нельзя вообще.

5. ГАЗ-66 — "Шишига", она же вездеход мечты

Компактный, но суровый грузовик для любых дорог. Или их отсутствия.

  • Полный привод, отличная развесовка
  • Шел там, где даже танки задумывались
  • Любимец геологов, военных, охотников.

Если ты не боишься ГАЗ-66 — ты не ездил на нём зимой без печки.

Советские грузовики — это не про комфорт, а про надёжность и стойкость. Они везли Союз вперёд, в дождь, грязь, мороз и без дорог. И многие из них до сих пор трудятся в глубинке — вопреки возрасту, но благодаря качеству.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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