ТОП-5 легендарных грузовиков СССР: от асфальта до бездорожья

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Эти автомобили стали настоящими символами промышленного могущества СССР.

Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ КамАЗ-55102

Они не только выполняли важнейшие задачи в народном хозяйстве, но и участвовали в строительстве городов, обеспечивали армию, работали в самых суровых условиях. Вот ТОП-5 таких трудяг.

1. ЗИЛ-130 — рабочая лошадка СССР

Сине-белая классика, стоявшая на каждом складе и стройке.

Легендарный бензиновый V8

Простая конструкция, ремонт на коленке

Использовался везде: от молоковоза до пожарки.

На нём учились, грузили и влюблялись в запах бензина.

2. КамАЗ-5320 — гигант с Поволжья

Символ индустриальной мощи. Настоящий зверь с дизелем.

Появился в 1976 году

Грузоподъёмность — 8 тонн

Любимчик армии и дальнобоев.

КамАЗ стал тем, кто "везёт Россию” — и не ломается в пургу.

3. МАЗ-500 — красавец из Минска

Один из первых советских грузовиков с "передним" обликом.

Дизель, кабина над двигателем

Удобен для ремонта и в дороге

МАЗы работали от Якутии до Балкан.

Простой, уверенный и долговечный — как советский токарь.

4. КрАЗ-255 — внедорожный монстр

Украинский гигант, который не боялся ни грязи, ни войны.

Мощный 14,9-литровый дизель

Полный привод 6x6

Использовался в армии, на лесозаготовках и в нефтянке.

Если КрАЗ застревал — значит, туда ехать было нельзя вообще.

5. ГАЗ-66 — "Шишига", она же вездеход мечты

Компактный, но суровый грузовик для любых дорог. Или их отсутствия.

Полный привод, отличная развесовка

Шел там, где даже танки задумывались

Любимец геологов, военных, охотников.

Если ты не боишься ГАЗ-66 — ты не ездил на нём зимой без печки.

Советские грузовики — это не про комфорт, а про надёжность и стойкость. Они везли Союз вперёд, в дождь, грязь, мороз и без дорог. И многие из них до сих пор трудятся в глубинке — вопреки возрасту, но благодаря качеству.