Мясо в морозилке — не навсегда: сколько реально оно хранится

Кажется, что мясо в морозилке живёт вечно. Но, увы, даже при минусовой температуре продукты не застрахованы от потери вкуса и пользы. Так что, если у вас в запасе "стратегическая говядина" — самое время пересмотреть сроки.

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Сколько живёт мясо в морозилке

Замораживание замедляет порчу, но не останавливает её полностью. Через несколько месяцев даже идеальное мясо может стать сухим, безвкусным и рыхлым.

Вот максимальные сроки хранения:

Говядина и телятина — до 8 месяцев

Свинина — до 6 месяцев

Птица (курица, индейка) — до 3 месяцев

Фарш любого вида — максимум 2 месяца

И это при стабильной температуре -18°C и герметичной упаковке.

Как сохранить мясо подольше

По совету экспертов, придерживайтесь простых правил:

Разделите крупные куски на порции — не замораживайте всё "одним бруском"

Используйте герметичные пакеты или контейнеры

Подписывайте дату заморозки — память не вечна, а наклейка — да

Избегайте повторной заморозки — она убивает вкус и текстуру

Размораживать — не в раковине

Самый безопасный способ — оставить мясо в холодильнике на ночь. Так оно оттает постепенно, не попадёт в "опасную температуру" и не даст бактериям шанс.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).



