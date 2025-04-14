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Мясо в морозилке — не навсегда: сколько реально оно хранится

Авто

Кажется, что мясо в морозилке живёт вечно. Но, увы, даже при минусовой температуре продукты не застрахованы от потери вкуса и пользы. Так что, если у вас в запасе "стратегическая говядина" — самое время пересмотреть сроки.

мясо
Фото: Freepik by serhii_bobyk is licensed under Рublic domain
мясо

Сколько живёт мясо в морозилке

Замораживание замедляет порчу, но не останавливает её полностью. Через несколько месяцев даже идеальное мясо может стать сухим, безвкусным и рыхлым.

Вот максимальные сроки хранения:

  • Говядина и телятина — до 8 месяцев

  • Свинина — до 6 месяцев

  • Птица (курица, индейка) — до 3 месяцев

  • Фарш любого вида — максимум 2 месяца

И это при стабильной температуре -18°C и герметичной упаковке.

Как сохранить мясо подольше

По совету экспертов, придерживайтесь простых правил:

  • Разделите крупные куски на порции — не замораживайте всё "одним бруском"

  • Используйте герметичные пакеты или контейнеры

  • Подписывайте дату заморозки — память не вечна, а наклейка — да

  • Избегайте повторной заморозки — она убивает вкус и текстуру

Размораживать — не в раковине

Самый безопасный способ — оставить мясо в холодильнике на ночь. Так оно оттает постепенно, не попадёт в "опасную температуру" и не даст бактериям шанс.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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