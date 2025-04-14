Мясо в морозилке — не навсегда: сколько реально оно хранится

Кажется, что мясо в морозилке живёт вечно. Но, увы, даже при минусовой температуре продукты не застрахованы от потери вкуса и пользы. Так что, если у вас в запасе "стратегическая говядина" — самое время пересмотреть сроки.
Замораживание замедляет порчу, но не останавливает её полностью. Через несколько месяцев даже идеальное мясо может стать сухим, безвкусным и рыхлым.
Вот максимальные сроки хранения:
Говядина и телятина — до 8 месяцев
Свинина — до 6 месяцев
Птица (курица, индейка) — до 3 месяцев
Фарш любого вида — максимум 2 месяца
И это при стабильной температуре -18°C и герметичной упаковке.
По совету экспертов, придерживайтесь простых правил:
Разделите крупные куски на порции — не замораживайте всё "одним бруском"
Используйте герметичные пакеты или контейнеры
Подписывайте дату заморозки — память не вечна, а наклейка — да
Избегайте повторной заморозки — она убивает вкус и текстуру
Самый безопасный способ — оставить мясо в холодильнике на ночь. Так оно оттает постепенно, не попадёт в "опасную температуру" и не даст бактериям шанс.
Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.