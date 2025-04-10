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Заехал на сплошную — помог почте: Минцифры придумало, как выкрутиться

1:56
Авто

Водители платят штрафы, а почтовые отделения в сёлах получают новые двери, компьютеры и, возможно, даже стулья. Минцифры предложило профинансировать "Почту России" за счёт средств от автоштрафов, сообщает издание "За рулём".

Дорожная камера
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дорожная камера

Замглавы ведомства Олег Качанов пояснил: идея в том, чтобы направлять на поддержку почты по 5 миллиардов рублей в год из "штрафного фонда". Эти деньги планируют использовать на ремонт и модернизацию сельских отделений, а также на обновление автопарка и IT-инфраструктуры.

Штраф больше, скидка меньше — а почта ремонтируется

Ранее штрафы за нарушения ПДД уже увеличились, а скидка за их быструю оплату была снижена. Теперь часть этих средств, возможно, поедет дальше — не на камеры, а в почтовые ящики.

Также в Минцифры предложили поддержать "Почту России" и по-другому: выделением участков земли, льготной арендой и региональными привилегиями.

Почта разваливается, но обновлять её нечем

Сейчас дела у компании идут не лучшим образом:

  • 55% автомобилей — уже вышли за срок службы

  • 89% IT-инфраструктуры — в критическом состоянии

  • В 2024 году убыток превысил 20 млрд рублей

Ранее Минцифры просило у Минфина 104,9 млрд рублей на обновление "Почты России", но получило лишь 500 млн. Поэтому и ищут, где взять хотя бы часть нужной суммы.

Матвиенко — против, "Почта" — в долгах

В декабре Валентина Матвиенко раскритиковала Минцифры за отсутствие стратегии в управлении почтовой службой. А глава компании Михаил Волков признал, что большинство ресурсов "дышат на ладан".

Система почты в России явно нуждается в реформе. Но поможет ли в этом водительский рубль?

Уточнения

Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий .

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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