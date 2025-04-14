Гаджет в лобовое: как водителей разводят на разбитые телефоны

1:37 Your browser does not support the audio element. Авто

Теперь на дорогах можно попасть в неприятность, даже не столкнувшись ни с кем. Мошенники вышли на новый уровень и вместо автомобилей начали подставлять… смартфоны и планшеты.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машина после аварии

Об этом рассказал агентству "Прайм" юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин. Схема выглядит просто, но работает безотказно — особенно на эмоциональных и добрых водителях.

Как это работает

На перекрёстках и пешеходных переходах, где водители обычно притормаживают, мошенники подкрадываются с гаджетом в руках. Лёгкий "тычок" заранее разбитым экраном — и всё.

"Они имитируют удар или слегка задевают авто гаджетом. А потом требуют деньги", - объясняет Безделин.

Аргументы стандартные: "дорогой телефон", "разбили вы", "не хочу вызывать полицию" — и, конечно, "можно решить на месте". Всё построено на жалости и давлении: ведь никто не хочет выглядеть виноватым перед прохожими.

Старая школа — всё ещё в деле

По словам юриста, и классические схемы никуда не делись. "Пострадавший" с мнимыми травмами, "царапина" на чужом бампере — всё это по-прежнему активно используется.

Главное правило мошенников — застать врасплох и заставить платить до того, как включится разум.

Что делать

Безделин подчёркивает: видеорегистратор — не роскошь, а щит от вымогательства. И никакого "давайте без ГАИ" — даже если ситуация кажется мелкой.

Фиксируйте каждый инцидент по закону. Это не только избавит от лишних расходов, но и обезопасит от обвинений в будущем.

Уточнения

Га́джет — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

