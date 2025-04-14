Гаджет в лобовое: как водителей разводят на разбитые телефоны

Теперь на дорогах можно попасть в неприятность, даже не столкнувшись ни с кем. Мошенники вышли на новый уровень и вместо автомобилей начали подставлять… смартфоны и планшеты.
Об этом рассказал агентству "Прайм" юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин. Схема выглядит просто, но работает безотказно — особенно на эмоциональных и добрых водителях.
На перекрёстках и пешеходных переходах, где водители обычно притормаживают, мошенники подкрадываются с гаджетом в руках. Лёгкий "тычок" заранее разбитым экраном — и всё.
"Они имитируют удар или слегка задевают авто гаджетом. А потом требуют деньги", - объясняет Безделин.
Аргументы стандартные: "дорогой телефон", "разбили вы", "не хочу вызывать полицию" — и, конечно, "можно решить на месте". Всё построено на жалости и давлении: ведь никто не хочет выглядеть виноватым перед прохожими.
По словам юриста, и классические схемы никуда не делись. "Пострадавший" с мнимыми травмами, "царапина" на чужом бампере — всё это по-прежнему активно используется.
Главное правило мошенников — застать врасплох и заставить платить до того, как включится разум.
Безделин подчёркивает: видеорегистратор — не роскошь, а щит от вымогательства. И никакого "давайте без ГАИ" — даже если ситуация кажется мелкой.
Фиксируйте каждый инцидент по закону. Это не только избавит от лишних расходов, но и обезопасит от обвинений в будущем.
Га́джет — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.