Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не хотите ли остановить? Россия жёстко обратилась к США после ударов ВСУ
Вэнс под прицелом Киева: Зеленский увидел вице-президента США агентом Кремля
Не ракета, а халатность: в Сумах вскрылась шокирующая правда о взрыве
Короли асфальта: таксисты СССР и их легендарные Волги
Эти процедуры делают больше, чем тушь — и вы точно о них не догадывались
Стреляет глушитель? Значит, под капотом что-то горит не так
Лолита поставила точку в личной жизни? Певица раскрыла, почему больше не ходит на свидания
После этой смеси капуста распушится и позеленеет
Эти растения растут быстрее борщевика и могут уничтожить ваш сад — как остановить их

Гаджет в лобовое: как водителей разводят на разбитые телефоны

1:37
Авто

Теперь на дорогах можно попасть в неприятность, даже не столкнувшись ни с кем. Мошенники вышли на новый уровень и вместо автомобилей начали подставлять… смартфоны и планшеты.

Машина после аварии
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина после аварии

Об этом рассказал агентству "Прайм" юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин. Схема выглядит просто, но работает безотказно — особенно на эмоциональных и добрых водителях.

Как это работает

На перекрёстках и пешеходных переходах, где водители обычно притормаживают, мошенники подкрадываются с гаджетом в руках. Лёгкий "тычок" заранее разбитым экраном — и всё.

"Они имитируют удар или слегка задевают авто гаджетом. А потом требуют деньги", - объясняет Безделин.

Аргументы стандартные: "дорогой телефон", "разбили вы", "не хочу вызывать полицию" — и, конечно, "можно решить на месте". Всё построено на жалости и давлении: ведь никто не хочет выглядеть виноватым перед прохожими.

Старая школа — всё ещё в деле

По словам юриста, и классические схемы никуда не делись. "Пострадавший" с мнимыми травмами, "царапина" на чужом бампере — всё это по-прежнему активно используется.

Главное правило мошенников — застать врасплох и заставить платить до того, как включится разум.

Что делать

Безделин подчёркивает: видеорегистратор — не роскошь, а щит от вымогательства. И никакого "давайте без ГАИ" — даже если ситуация кажется мелкой.

Фиксируйте каждый инцидент по закону. Это не только избавит от лишних расходов, но и обезопасит от обвинений в будущем.

Уточнения

Га́джет — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста
Авто
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста Аудио 
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Домашние животные
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите Аудио 
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром Аудио 
Популярное
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика

Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.

Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Десять лет после войны: что скрывают архивы ЦРУ о последнем дне Гитлера — шокирующие детали Игорь Буккер Китайское издание Sohu назвало пять составляющих стратегической победы РФ Любовь Степушова Кого будут хоронить на гигантских кладбищах? Зеленский скрывает истинный масштаб потерь ВСУ Дмитрий Плотников
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Последние материалы
Эти процедуры делают больше, чем тушь — и вы точно о них не догадывались
Десять лет после войны: что скрывают архивы ЦРУ о последнем дне Гитлера — шокирующие детали
Стреляет глушитель? Значит, под капотом что-то горит не так
Китайское издание Sohu назвало пять составляющих стратегической победы РФ
Лолита поставила точку в личной жизни? Певица раскрыла, почему больше не ходит на свидания
После этой смеси капуста распушится и позеленеет
США не хотят, чтобы Китай начал распродажу американских гособлигаций
Эти растения растут быстрее борщевика и могут уничтожить ваш сад — как остановить их
Чемпион мира по сёрфингу облюбовал этот пляж в Сан-Себастьяне: вот почему вы тоже должны
Кошка гоняется за хвостом? Это может быть сигналом, что ей не хватает чего-то важного
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.