Вождение не про реакцию, а про интуицию — и других водителей

Тысячи водителей уверены: если за рулём 10 лет — значит, ты профи. Но на деле всё иначе. Опыт — это не стаж и не уверенность в себе, считает главный редактор "За рулём" Максим Кадаков.
В разговоре он объяснил, кого действительно можно назвать опытным на дороге. И кое-кто из читателей может удивиться.
По словам Кадакова, подлинное водительское мастерство — это умение предсказывать, как поведут себя другие участники движения, в том числе и те, кто за рулём недавно.
"Опытный водитель — не тот, кто уверен в себе. А тот, кто может спрогнозировать поведение окружающих", — подчёркивает эксперт.
Это значит, что главное качество — наблюдательность, способность думать за других и видеть возможные опасности заранее. Иногда это важнее, чем быстрая реакция или хорошая машина.
Кадаков также напомнил: многие уже переобулись на летнюю резину, но зима не всегда сдается без боя. Резкое похолодание, гололёд, мокрый снег — и автомобиль, как ни в чём не бывало, едет на "сляхе" без сцепления.
Это особенно опасно на трассах, где высокая скорость не прощает ошибок. Однако дворы и парковки — не менее сложный полигон.
Мокрый снег, сугробы, узкие проезды — классика весеннего двора. В таких условиях даже опытный водитель рискует задеть чужое авто, особенно при манёврах задним ходом.
Поэтому сейчас, как никогда, важно сбавлять обороты, даже если очень спешите. Один неверный поворот — и минус настроение, время и деньги.
Реа́кция — действие, возникающее в ответ на какое-либо воздействие.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.