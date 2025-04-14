Не припарковал, а подарил: всплеск угонов авто в России

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Если вы считаете, что угон авто — пережиток 90-х, у нас плохие новости. За первые три месяца 2025 года число угонов в России взлетело на 70%, по сравнению с началом прошлого года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на крупнейшие страховые компании страны.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Преступник вскрывает машину

И это не единичные случаи, а настоящая волна. Пик пришёлся на февраль, когда автомобили буквально исчезали с улиц, парковок и дворов. И речь не только о легковушках.

Грузовики в зоне риска

Как рассказали в Страховом доме ВСК, почти каждый второй угон в 2025 году — это грузовик. Их берут охотно: 54% всех зафиксированных случаев пришлись именно на коммерческий транспорт. Видимо, злоумышленники пошли за тем, что легче продать или разобрать.

Китайцы — новые "жигули"

Но и обычным автовладельцам расслабляться не стоит. В топе самых угоняемых моделей — Chery и Haval. Эти китайские марки становятся всё популярнее у россиян… и у угонщиков тоже.

Новый лидер по угонам

Регионом с наибольшим количеством угнанных машин неожиданно стала Амурская область. Она обошла даже Москву и Дагестан, которые традиционно возглавляли антирейтинг. Возможно, новая схема работы у преступных группировок?

Каско бьёт тревогу

В "АльфаСтраховании" тоже фиксируют рост: количество заявлений по каско, связанных с угонами, выросло в 1,6 раза за квартал. Это говорит о тенденции, а не о всплеске. Причём речь идёт не только о старых машинах — исчезают и новые авто.