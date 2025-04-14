Машина без блеска, но с проблемами: что скрывает матовый кузов

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Кажется, что матовый кузов — находка для тех, кто устал от полировки и блеска. Мол, нет глянца — нет проблем. Но это лишь миф, в который попадаются даже опытные водители.

Фото: Freepik by ASphotofamily is licensed under Рublic domain кузов

На самом деле матовая окраска требует не меньшего, а большего внимания. Об этом рассказал владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит. И предупреждение его стоит услышать.

Почему матовый цвет — не про простоту

Матовые покрытия набирают популярность: ими щеголяют модели от Mercedes-Benz S-, C- и G-классов, BMW M-серии, а теперь ещё и китайские премиумы, такие как Geely Monjaro. Но красивый внешний вид — это только половина правды.

Главное отличие такого покрытия — особая структура, которая рассеивает свет и создаёт впечатляющую глубину цвета. Это и даёт вау-эффект, но делает кузов уязвимым к царапинам и загрязнениям.

В чём подвох

С глянцем всё просто: поцарапал — отполировал. А с матом так не выйдет. Любая попытка использовать полироль — и на поверхности появляются блестящие пятна, которые уже не убрать. Восстановить красоту можно только полной перекраской элемента.

Даже мелкие потертости или след от пальца — проблема. А грязь на дорогах? Матовая машина быстро теряет презентабельность. Удивлены?

Как правильно ухаживать

Вот что нужно делать, чтобы матовый цвет не превратился в головную боль:

Мыть авто чаще, чем обычное

Использовать только мягкие губки и специальные шампуни

Избегать жёстких щёток и агрессивной химии

Рассмотреть виниловую или полиуретановую защитную плёнку

Плёнка защитит не только от царапин, но и от зимних реагентов, которые разрушают лак. Без неё дорогостоящий мат превратится в пятнистую поверхность.

Матовая краска — это как белая рубашка: эффектно, модно, но требует постоянного ухода. Хотите выделяться на дороге? Будьте готовы платить за это временем и заботой.

Уточнения

Автомобильный детейлинг (англ. auto detailing), чаще сокращаемый до детейлинг — комплекс операций по тщательному и полному уходу за автомобилем.

