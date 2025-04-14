Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60

Тысячи водителей по старинке считают: чем меньше пробег — тем лучше машина. Но это убеждение всё чаще становится причиной дорогостоящих ошибок. На деле всё зависит не столько от километража, сколько от того, где и как автомобиль ездил.
Город или трасса — это две разные жизни для машины. И у каждой — своя цена.
Представь: машина каждое утро делает короткий забег — завелась, проехала пару километров до магазина, остановилась. Особенно зимой. Двигатель не прогревается, масло густое, все узлы работают "на холодную". И так каждый день.
Что в итоге страдает:
Мотор — изнашивается от частых холодных запусков
Сцепление и коробка — в пробках работают на износ
Тормоза — перегреваются от постоянных нажатий
Подвеска — получает удары от ям, бордюров и рельсов
Турбина и выхлоп — не прогреваются, забиваются
Машина с пробегом в 60 тысяч км по городу может быть более изношенной, чем аналогичная с 150 тысячами — но "трассовыми".
Высокая скорость, минимум светофоров и равномерная нагрузка — трасса щадит:
Двигатель работает в комфортном температурном режиме
Передачи переключаются реже, сцепление живёт дольше
Меньше торможений и ям — значит, меньше ударов по подвеске
Такой автомобиль, несмотря на внушительные цифры пробега, может быть в отличном состоянии. Главное — следили ли за ним.
Оценивать машину только по одометру — всё равно что судить о человеке по числу прожитых лет. Важен не возраст, а образ жизни.
Поэтому, если перед тобой авто с "большим" пробегом — не спеши отказываться. Лучше узнай, где и как он его набрал.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.