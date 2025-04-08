ТОП-5 самых странных гибридов: автобусы, которые стали лодками, грузовиками и не только

Транспортная экзотика СССР присутствовала из-за обилия мыслей в головах инженеров.
Вот ТОП-5 самых странных гибридов: когда инженеры СССР сказали: "А что если…".
1. ЗИЛ-49061 — "Синяя птица" (амфибия для спасения космонавтов)
Выглядел как фантастическая капсула на шинах от трактора. Мог плыть, ехать, спасать и даже перевозить вертолёт!
Космонавт упал в тайгу — "Птица" прилетела и унесла.
2. ЛАЗ-699 + прицеп — автобусной длины лимузин
Эксперимент с прицепным "салоном" для перевозки делегаций и туристов.
Настоящий лимузин для партработников и заграничных гостей.
3. Плавающий автобус ПТС-4
Военная техника, переделанная под пассажирские перевозки.
Использовался в труднодоступных районах Сибири и на севере.
4. РАФ-977ДМ "такси-санитарка"
Минивэн, который был и такси, и "скорой", и даже передвижным рентген-кабинетом.
Один кузов — сто применений. Прототип для любого стартапа.
5. ГАЗ-66 с кузовом от автобуса ПАЗ
Да-да, в СССР ставили автобусный кузов на внедорожное шасси.
Ездили по тайге, везли людей и надежду на цивилизацию.
Советская техника часто рождалась не в тишине офисов, а в нужде и инженерной дерзости. Скрутили, соединили, сварили — и получилось нечто, что работало вопреки логике. И до сих пор некоторые из этих "гибридов" можно встретить на окраинах бывшего Союза.
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