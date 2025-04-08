ТОП-5 самых странных гибридов: автобусы, которые стали лодками, грузовиками и не только

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Транспортная экзотика СССР присутствовала из-за обилия мыслей в головах инженеров.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ЗИЛ-49061 — "Синяя птица"

Вот ТОП-5 самых странных гибридов: когда инженеры СССР сказали: "А что если…".

1. ЗИЛ-49061 — "Синяя птица" (амфибия для спасения космонавтов)

Выглядел как фантастическая капсула на шинах от трактора. Мог плыть, ехать, спасать и даже перевозить вертолёт!

Делался специально для спасения экипажей "Союзов"

Амфибия с герметичным кузовом

Имел винт и ход по воде до 10 км/ч.

Космонавт упал в тайгу — "Птица" прилетела и унесла.

2. ЛАЗ-699 + прицеп — автобусной длины лимузин

Эксперимент с прицепным "салоном" для перевозки делегаций и туристов.

Перевозил до 60-70 человек

Внутри был телевизор, мини-бар и туалет

Считался супер-люксом.

Настоящий лимузин для партработников и заграничных гостей.

3. Плавающий автобус ПТС-4

Военная техника, переделанная под пассажирские перевозки.

Основа — гусеничная плавающая машина

Вместимость — до 40 человек

Плавал по рекам, бродам и даже болоту.

Использовался в труднодоступных районах Сибири и на севере.

4. РАФ-977ДМ "такси-санитарка"

Минивэн, который был и такси, и "скорой", и даже передвижным рентген-кабинетом.

Латвийский завод RАФ, 60-е

На его базе делали все, что угодно: от хлебовозки до радиоцентра

Часто переоборудовался вручную в гаражах.

Один кузов — сто применений. Прототип для любого стартапа.

5. ГАЗ-66 с кузовом от автобуса ПАЗ

Да-да, в СССР ставили автобусный кузов на внедорожное шасси.

Создавались как в опытных лабораториях, так и кустарно

Использовались в экспедициях и геологоразведке

Комфорт так себе, но проходимость — шикарная.

Ездили по тайге, везли людей и надежду на цивилизацию.

Советская техника часто рождалась не в тишине офисов, а в нужде и инженерной дерзости. Скрутили, соединили, сварили — и получилось нечто, что работало вопреки логике. И до сих пор некоторые из этих "гибридов" можно встретить на окраинах бывшего Союза.