Самые странные трамвайные маршруты в СССР: проходили по плотине и приморскому серпантину

В СССР трамвай был очень распространён, и порой маршруты действительно выглядели как из сюрреалистического сна.
Вот подборка самых странных, необычных или уникальных трамвайных маршрутов в СССР.
1. Трамвай через плотину ГЭС (Волгоград)
Маршрут проходил прямо по плотине Волжской ГЭС. Больше похож на индустриальный аттракцион: с одной стороны — Волга, с другой — бездна.
Струи пара, рёв машин, и между ними — вагончик с пассажирами.
2. Лесной трамвай в Сестрорецке (Ленинград)
Пример почти сказочного маршрута — трамвай шёл прямо через лес! Пассажиры могли выйти посреди соснового бора — идеальное место для пикника или грибов.
Особенно странно смотрелось в зимнюю стужу, когда вокруг — только сугробы и елки.
3. Одесский трамвай на серпантине (маршрут №5)
Шёл вдоль берега Чёрного моря, через крутые склоны и повороты. Местами — резкие изгибы и уклоны до 70‰ (прямо как горный серпантин!).
Во время шторма казалось, что волна сейчас накроет вагон.
4. Трамвай в зоне отчуждения (Припять)
До катастрофы в Чернобыле — один из самых молодых трамвайных маршрутов СССР. В Припяти планировали трамвайную линию, но не успели запустить.
После аварии проект стал мрачным символом несостоявшегося будущего.
5. Трамвай в метель (Норильск)
Самый северный трамвай СССР. Работал в условиях вечной мерзлоты, пронизывающих ветров и почти полной темноты зимой.
Часто шёл буквально "на ощупь" — в пургу видимость была почти нулевая.
6. Междугородний трамвай (Крым, маршрут Симферополь — Алушта — Ялта)
Планировался как трамвайный маршрут вдоль всего Южного берега Крыма.
В итоге проект переделали в троллейбус (действует до сих пор), но трамвайный дух витал над ним.
Оде́сса (укр. Одеса [ɔˈdɛsɐ], пол. и рум. Odesa, идиш אָדעס, греч. Οδησσός) — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района.
При́пять (укр Прип’ять) — покинутый город в Киевской области Украины, расположенный в Чернобыльской зоне отчуждения в 3 км от ЧАЭС неподалёку от границы с Белоруссией на берегу реки Припять.
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