Самые странные трамвайные маршруты в СССР: проходили по плотине и приморскому серпантину

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В СССР трамвай был очень распространён, и порой маршруты действительно выглядели как из сюрреалистического сна.

Фото: commons.wikimedia.org by Velopilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Трамвайный путь

Вот подборка самых странных, необычных или уникальных трамвайных маршрутов в СССР.

1. Трамвай через плотину ГЭС (Волгоград)

Маршрут проходил прямо по плотине Волжской ГЭС. Больше похож на индустриальный аттракцион: с одной стороны — Волга, с другой — бездна.

Струи пара, рёв машин, и между ними — вагончик с пассажирами.

2. Лесной трамвай в Сестрорецке (Ленинград)

Пример почти сказочного маршрута — трамвай шёл прямо через лес! Пассажиры могли выйти посреди соснового бора — идеальное место для пикника или грибов.

Особенно странно смотрелось в зимнюю стужу, когда вокруг — только сугробы и елки.

3. Одесский трамвай на серпантине (маршрут №5)

Шёл вдоль берега Чёрного моря, через крутые склоны и повороты. Местами — резкие изгибы и уклоны до 70‰ (прямо как горный серпантин!).

Во время шторма казалось, что волна сейчас накроет вагон.

4. Трамвай в зоне отчуждения (Припять)

До катастрофы в Чернобыле — один из самых молодых трамвайных маршрутов СССР. В Припяти планировали трамвайную линию, но не успели запустить.

После аварии проект стал мрачным символом несостоявшегося будущего.

5. Трамвай в метель (Норильск)

Самый северный трамвай СССР. Работал в условиях вечной мерзлоты, пронизывающих ветров и почти полной темноты зимой.

Часто шёл буквально "на ощупь" — в пургу видимость была почти нулевая.

6. Междугородний трамвай (Крым, маршрут Симферополь — Алушта — Ялта)

Планировался как трамвайный маршрут вдоль всего Южного берега Крыма.

В итоге проект переделали в троллейбус (действует до сих пор), но трамвайный дух витал над ним.

Уточнения

Оде́сса (укр. Одеса [ɔˈdɛsɐ], пол. и рум. Odesa, идиш אָדעס‎, греч. Οδησσός) — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района.



При́пять (укр Прип’ять) — покинутый город в Киевской области Украины, расположенный в Чернобыльской зоне отчуждения в 3 км от ЧАЭС неподалёку от границы с Белоруссией на берегу реки Припять.

