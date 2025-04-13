Искра на грани: что лучше — катушки или бронепровода

1:51 Your browser does not support the audio element. Авто

Если двигатель троит, заводится с трудом или "подёргивается" на ходу — не спешите грешить на свечи. Причина может скрываться глубже: в системе зажигания. А точнее — в катушках или бронепроводах. Но что это вообще такое и что из этого лучше?

Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двигатель автомобиля

Для начала — в чём разница

Бронепровода — это проводники высокого напряжения, передающие ток от катушки к свечам. Устанавливаются на старых и некоторых современных моторах, особенно с распределённой системой зажигания.

Катушки зажигания — устройство, которое самостоятельно преобразует напряжение и подаёт его на свечу. В современных авто часто используются индивидуальные катушки — по одной на цилиндр, без проводов.

Плюсы бронепроводов:

дешевле в замене

подходят для классических схем

легко диагностируются — можно просто прозвонить

Минусы:

теряют эффективность со временем

боятся влаги и трещин в изоляции

создают электромагнитные помехи

Плюсы индивидуальных катушек:

более стабильная искра

меньше потерь энергии

точнее работа в разных режимах

не требуют проводов (значит — меньше мест для пробоя)

Минусы:

дороже в замене

могут выйти из строя внезапно

сложнее диагностировать без сканера

Что выбрать

Если у вас авто постарше — с распределителем и свечными проводами, менять всю систему на катушки смысла нет. Просто следите за состоянием бронепроводов и меняйте раз в 50-70 тыс. км.

А вот владельцам современных машин лучше использовать оригинальные катушки — это продлит срок службы свечей и обеспечит стабильную работу двигателя.

Ни то, ни другое не "лучше" само по себе — всё зависит от конструкции авто. Главное — не запускать проблему. Искра — дело тонкое.

Уточнения

Катушка системы зажигания двигателя — элемент системы зажигания, который служит для преобразования низковольтного напряжения, поступающего от аккумуляторной батареи или генератора, в высоковольтное.



