Искра на грани: что лучше — катушки или бронепровода

Если двигатель троит, заводится с трудом или "подёргивается" на ходу — не спешите грешить на свечи. Причина может скрываться глубже: в системе зажигания. А точнее — в катушках или бронепроводах. Но что это вообще такое и что из этого лучше?
Бронепровода — это проводники высокого напряжения, передающие ток от катушки к свечам. Устанавливаются на старых и некоторых современных моторах, особенно с распределённой системой зажигания.
Катушки зажигания — устройство, которое самостоятельно преобразует напряжение и подаёт его на свечу. В современных авто часто используются индивидуальные катушки — по одной на цилиндр, без проводов.
дешевле в замене
подходят для классических схем
легко диагностируются — можно просто прозвонить
Минусы:
теряют эффективность со временем
боятся влаги и трещин в изоляции
создают электромагнитные помехи
более стабильная искра
меньше потерь энергии
точнее работа в разных режимах
не требуют проводов (значит — меньше мест для пробоя)
Минусы:
дороже в замене
могут выйти из строя внезапно
сложнее диагностировать без сканера
Если у вас авто постарше — с распределителем и свечными проводами, менять всю систему на катушки смысла нет. Просто следите за состоянием бронепроводов и меняйте раз в 50-70 тыс. км.
А вот владельцам современных машин лучше использовать оригинальные катушки — это продлит срок службы свечей и обеспечит стабильную работу двигателя.
Ни то, ни другое не "лучше" само по себе — всё зависит от конструкции авто. Главное — не запускать проблему. Искра — дело тонкое.
Катушка системы зажигания двигателя — элемент системы зажигания, который служит для преобразования низковольтного напряжения, поступающего от аккумуляторной батареи или генератора, в высоковольтное.
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