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Трещина на лобовом? Не спешите менять — есть шанс спасти

1:48
Авто

Появилась трещина на стекле? Вы не одиноки. Вылетевший камень, резкий перепад температуры или просто неудачный день — и вот уже через всё лобовое ползёт "паутинка". Менять дорого, ездить опасно. Что делать?

Разбитое лобовое стекло в машине
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разбитое лобовое стекло в машине

Можно ли избавиться от трещины? Да, но не всегда

Всё зависит от длины повреждения, его расположения и состояния самого стекла.

Когда ремонт возможен:

  • Трещина не длиннее 25-30 см

  • Она не доходит до краёв стекла

  • Нет глубоких сколов и расслоения

  • Повреждение не мешает обзору водителю

Если всё совпадает — есть шанс спасти стекло.

Как убрать трещину своими руками:

1. Набор для ремонта стекла

Продаётся в автомагазинах. В комплекте — смола, шприц и аппликатор.

Принцип простой:

  • очищаете зону повреждения

  • заполняете её смолой

  • оставляете застывать на солнце или с УФ-лампой

  • шлифуете остатки

Процедура занимает до часа и реально уменьшает видимость трещины, а главное — останавливает её рост.

2. Капля суперклея — временный метод

Если под рукой ничего нет, можно аккуратно нанести клей, чтобы не дать трещине расползтись. Но это лишь временная мера до сервиса.

Когда ремонт бесполезен:

  • трещина уходит под уплотнитель

  • повреждение в поле зрения

  • стекло уже ремонтировалось в этом месте

В таких случаях безопаснее заменить стекло, иначе есть риск полной потери обзора в самый неподходящий момент.

Важно знать:
Даже отремонтированное стекло теряет первоначальную прочность. А при следующем ударе трещина может пойти по новой — и уже без шанса на восстановление.

Уточнения

Ветрово́е стекло́ или Лобово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый в передней части кабиной транспортного средства для защиты водителя (пилота) и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобное.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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