Трещина на лобовом? Не спешите менять — есть шанс спасти

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Появилась трещина на стекле? Вы не одиноки. Вылетевший камень, резкий перепад температуры или просто неудачный день — и вот уже через всё лобовое ползёт "паутинка". Менять дорого, ездить опасно. Что делать?

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Разбитое лобовое стекло в машине

Можно ли избавиться от трещины? Да, но не всегда

Всё зависит от длины повреждения, его расположения и состояния самого стекла.

Когда ремонт возможен:

Трещина не длиннее 25-30 см

Она не доходит до краёв стекла

Нет глубоких сколов и расслоения

Повреждение не мешает обзору водителю

Если всё совпадает — есть шанс спасти стекло.

Как убрать трещину своими руками:

1. Набор для ремонта стекла

Продаётся в автомагазинах. В комплекте — смола, шприц и аппликатор.

Принцип простой:

очищаете зону повреждения

заполняете её смолой

оставляете застывать на солнце или с УФ-лампой

шлифуете остатки

Процедура занимает до часа и реально уменьшает видимость трещины, а главное — останавливает её рост.

2. Капля суперклея — временный метод

Если под рукой ничего нет, можно аккуратно нанести клей, чтобы не дать трещине расползтись. Но это лишь временная мера до сервиса.

Когда ремонт бесполезен:

трещина уходит под уплотнитель

повреждение в поле зрения

стекло уже ремонтировалось в этом месте

В таких случаях безопаснее заменить стекло, иначе есть риск полной потери обзора в самый неподходящий момент.

Важно знать:

Даже отремонтированное стекло теряет первоначальную прочность. А при следующем ударе трещина может пойти по новой — и уже без шанса на восстановление.

Уточнения

Ветрово́е стекло́ или Лобово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый в передней части кабиной транспортного средства для защиты водителя (пилота) и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобное.



