Трещина на лобовом? Не спешите менять — есть шанс спасти

Появилась трещина на стекле? Вы не одиноки. Вылетевший камень, резкий перепад температуры или просто неудачный день — и вот уже через всё лобовое ползёт "паутинка". Менять дорого, ездить опасно. Что делать?
Всё зависит от длины повреждения, его расположения и состояния самого стекла.
Когда ремонт возможен:
Трещина не длиннее 25-30 см
Она не доходит до краёв стекла
Нет глубоких сколов и расслоения
Повреждение не мешает обзору водителю
Если всё совпадает — есть шанс спасти стекло.
Продаётся в автомагазинах. В комплекте — смола, шприц и аппликатор.
Принцип простой:
очищаете зону повреждения
заполняете её смолой
оставляете застывать на солнце или с УФ-лампой
шлифуете остатки
Процедура занимает до часа и реально уменьшает видимость трещины, а главное — останавливает её рост.
Если под рукой ничего нет, можно аккуратно нанести клей, чтобы не дать трещине расползтись. Но это лишь временная мера до сервиса.
Когда ремонт бесполезен:
трещина уходит под уплотнитель
повреждение в поле зрения
стекло уже ремонтировалось в этом месте
В таких случаях безопаснее заменить стекло, иначе есть риск полной потери обзора в самый неподходящий момент.
Важно знать:
Даже отремонтированное стекло теряет первоначальную прочность. А при следующем ударе трещина может пойти по новой — и уже без шанса на восстановление.
Ветрово́е стекло́ или Лобово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый в передней части кабиной транспортного средства для защиты водителя (пилота) и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобное.
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