Свет слабый, а штрафы страшные? Вот как улучшить фары законно

1:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Слабый свет фар — проблема, знакомая каждому второму водителю. Особенно осенью и зимой, когда темнеет рано, а дорога — не всегда ровная и сухая. Многие сразу бегут менять лампы на "что-то помощнее", но нештатный свет может обернуться штрафом в 500 рублей и проблемами на техосмотре.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain фара

А можно ли улучшить освещение легально и без лишних трат? Оказывается — да

1. Полировка фар

Простой способ вернуть прозрачность. Но он временный — через пару месяцев пластик снова мутнеет. И всё же: если фары "замылены", эффект заметен сразу.

2. Чистка внутри фары

Пыль, конденсат и грязь нередко попадают внутрь, особенно в старых авто.

Разберите фару, аккуратно очистите стекло и обязательно проверьте контакты — окисление снижает яркость.

3. Проверка напряжения

Если свет мерцает или "не дожигает" — проблема может быть в питании. Измерьте напряжение между аккумулятором и фарой. Если разница более 0,3 Вольта, стоит установить усилитель напряжения — недорогой модуль, продаётся в автомагазинах.

4. Лёгкий тюнинг — но осторожно

Некоторые модели, особенно корейские, оснащаются галогенками с затемняющим колпачком. Его можно снять, чтобы усилить свет — и это не нарушает ПДД. Главное — не ослеплять встречных водителей.

Важно:

Не используйте ксенон или LED-лампы, если они не предусмотрены заводом. Это нарушение — и штраф по статье 12.5 КоАП обеспечен.

Не всегда нужно менять лампы на новые. Иногда всё, что нужно — это чистота, контакт и немного электричества.

Уточнения

Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

Количество фар может колебаться от одной (мотоцикл, мопед, велосипед), до нескольких десятков (крупный авиалайнер).

