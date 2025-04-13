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Камеры бессильны: за какие скорости теперь не штрафуют

1:42
Авто

Пока одни водители продолжают платить за малейшие нарушения, другие уже пользуются послаблениями, о которых почти никто не знает. Дело в том, что некоторые штрафы больше не выписываются — но об этом официально не трубят. Информацией поделился представитель ГАИ в разговоре с журналистами.

Автомобиль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль ДПС

Что отменили

  1. Штраф за знак "Шипы"
    Раньше — 500 рублей. Теперь — устное напоминание, максимум. Носить или не носить — вопрос совести, не кошелька.

  2. Средняя скорость
    Фиксация на основе двух камер больше не используется как основание для штрафа. Слишком много споров и судебных разбирательств.

  3. Промилле
    Забыли про "нулевую толерантность". Допускается до 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха, что соответствует примерно 0,3 промилле — для сравнения, это бокал кефира или газировки.

  4. Превышение скорости до 20 км/ч
    Теперь проехать чуть быстрее, чем положено — можно. Наказания не будет. Камеры фиксируют только от 21 км/ч и выше. Причина — погрешности техники и человеческий фактор.

Также изменился подход к техническому состоянию машин

Теперь за перегоревшую лампу или отсутствие брызговиков инспектор чаще ограничится предупреждением, особенно если неисправность не влияет на безопасность. Дефицит и дороговизна запчастей тоже сыграли свою роль.

Но важно помнить:

Эти послабления — не повод игнорировать ПДД. Особенно когда речь идёт о системных нарушениях или риске для других участников движения.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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