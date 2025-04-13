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Как один незаметный износ увеличивает тормозной путь вдвое

1:37
Авто

На фоне роста цен и дефицита оригинальных запчастей многие стараются экономить на расходниках. Но если речь идёт об амортизаторах — это экономия на безопасности. Их износ напрямую влияет на управляемость и тормозной путь, а значит — и на вашу жизнь.

амортизатор
Фото: Freepik by peoplecreations is licensed under Рublic domain
амортизатор

Как понять, что амортизаторы "умерли"

Даже без диагностики водитель заметит проблему:

  • машина "плавает" после неровностей

  • кузов долго раскачивается

  • приходится постоянно подруливать

Но важно помнить:

Амортизаторы редко выходят из строя в одиночку. Изношенные сайлентблоки или пружины ускоряют их гибель почти в 2,5 раза. Поэтому при малейших сомнениях — проверяйте подвеску комплексно.

Почему нельзя затягивать с заменой

  • тормозной путь увеличивается

  • сцепление с дорогой ухудшается

  • управляемость теряется на поворотах и при экстренном торможении

Что говорит практика

Оригинальные амортизаторы от японских брендов могут служить до 5 лет, в то время как китайские аналоги придётся менять трижды за тот же срок.

Как понять, что пора менять

Если эффективность работы опустилась до 50-60% — лучше не ждать. А вот при 80% и выше — можно пока не спешить. Регулярная диагностика нужна каждые 20 000 км.

Совет от механика:

"Не игнорируйте ТО подвески. Да, цены кусаются. Но когда машина сносит на мокрой дороге, вспоминать о сэкономленных рублях уже поздно".

Уточнения

Амортиза́тор — устройство для гашения колебаний (демпфирования) и поглощения толчков и ударов подвижных элементов (подвески, колёс), а также корпуса самого транспортного средства, посредством превращения механической энергии движения (колебаний) в тепловую.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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