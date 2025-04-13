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Летние или зимние? Щётки, которые решают всё в плохую погоду

2:00
Авто

Когда на стекле скапливается снег, лёд или грязь, а дворники лишь размазывают это по лобовому, хочется выйти из машины и выкинуть их в сугроб. Но дело не в поломке — скорее всего, у вас неправильные щётки. И нет, не универсальные "подешевле", а именно несезонные. Да, у дворников тоже есть "зима" и "лето".

Вид с лобового стекла
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид с лобового стекла

В чём разница между летними и зимними щётками

  1. Летние — лёгкие, каркасные, часто с открытым механизмом. Отлично справляются с дождём и пылью, но замерзают при первых морозах: шарниры покрываются льдом, резинка дубеет. Итог — скрежет и разводы.

  2. Зимние — либо бескаркасные, либо в защитном кожухе. Мягкая резина не дубеет даже в -30, а внутренняя часть защищена от льда и снега.

Каркасные или бескаркасные? Что выбрать

  • Каркасные — классика. Подходят для лета, стоят недорого. Идеальны при тёплой погоде, но зимой быстро выходят из строя.

  • Бескаркасные — гибкие, плотнее прижимаются к стеклу, не боятся льда. Их плюсы особенно проявляются в зимнее время. Некоторые модели идут с подогревом и водоотталкивающим покрытием.

Как понять, что пора менять щётки

  • Стекло остаётся мутным после прохода

  • Щётка начинает "скакать" или скрипеть

  • Появились неочищенные зоны

  • Видны трещины или деформация резины

Что важно знать при выборе:

  • Учитывайте сезон: зимние — с ноября по март

  • Не экономьте — дешёвые щётки служат считанные месяцы

  • Подбирайте по длине — не всегда "чем длиннее, тем лучше"

  • Обратите внимание на крепление: оно должно совпадать с вашим авто

Дворники — это не аксессуар, а средство безопасности. И от их состояния зависит, увидите вы пешехода под дождём или промчитесь мимо "вслепую". А всё, что нужно — просто заменить щётки дважды в год.

Уточнения

Стеклоочиститель (простореч. «дворники») — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств). Все легковые и грузовые автомобили, автобусы, трамваи, троллейбусы, электробусы, поезда, самолёты и корабли оснащены стеклоочистителями, это нормативное требование.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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