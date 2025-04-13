Летние или зимние? Щётки, которые решают всё в плохую погоду

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Когда на стекле скапливается снег, лёд или грязь, а дворники лишь размазывают это по лобовому, хочется выйти из машины и выкинуть их в сугроб. Но дело не в поломке — скорее всего, у вас неправильные щётки. И нет, не универсальные "подешевле", а именно несезонные. Да, у дворников тоже есть "зима" и "лето".

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вид с лобового стекла

В чём разница между летними и зимними щётками

Летние — лёгкие, каркасные, часто с открытым механизмом. Отлично справляются с дождём и пылью, но замерзают при первых морозах: шарниры покрываются льдом, резинка дубеет. Итог — скрежет и разводы. Зимние — либо бескаркасные, либо в защитном кожухе. Мягкая резина не дубеет даже в -30, а внутренняя часть защищена от льда и снега.

Каркасные или бескаркасные? Что выбрать

Каркасные — классика. Подходят для лета, стоят недорого. Идеальны при тёплой погоде, но зимой быстро выходят из строя.

Бескаркасные — гибкие, плотнее прижимаются к стеклу, не боятся льда. Их плюсы особенно проявляются в зимнее время. Некоторые модели идут с подогревом и водоотталкивающим покрытием.

Как понять, что пора менять щётки

Стекло остаётся мутным после прохода

Щётка начинает "скакать" или скрипеть

Появились неочищенные зоны

Видны трещины или деформация резины

Что важно знать при выборе:

Учитывайте сезон: зимние — с ноября по март

Не экономьте — дешёвые щётки служат считанные месяцы

Подбирайте по длине — не всегда "чем длиннее, тем лучше"

Обратите внимание на крепление: оно должно совпадать с вашим авто

Дворники — это не аксессуар, а средство безопасности. И от их состояния зависит, увидите вы пешехода под дождём или промчитесь мимо "вслепую". А всё, что нужно — просто заменить щётки дважды в год.

Уточнения

Стеклоочиститель (простореч. «дворники») — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств). Все легковые и грузовые автомобили, автобусы, трамваи, троллейбусы, электробусы, поезда, самолёты и корабли оснащены стеклоочистителями, это нормативное требование.

