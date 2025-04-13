Летние или зимние? Щётки, которые решают всё в плохую погоду

Когда на стекле скапливается снег, лёд или грязь, а дворники лишь размазывают это по лобовому, хочется выйти из машины и выкинуть их в сугроб. Но дело не в поломке — скорее всего, у вас неправильные щётки. И нет, не универсальные "подешевле", а именно несезонные. Да, у дворников тоже есть "зима" и "лето".
Летние — лёгкие, каркасные, часто с открытым механизмом. Отлично справляются с дождём и пылью, но замерзают при первых морозах: шарниры покрываются льдом, резинка дубеет. Итог — скрежет и разводы.
Зимние — либо бескаркасные, либо в защитном кожухе. Мягкая резина не дубеет даже в -30, а внутренняя часть защищена от льда и снега.
Каркасные — классика. Подходят для лета, стоят недорого. Идеальны при тёплой погоде, но зимой быстро выходят из строя.
Бескаркасные — гибкие, плотнее прижимаются к стеклу, не боятся льда. Их плюсы особенно проявляются в зимнее время. Некоторые модели идут с подогревом и водоотталкивающим покрытием.
Стекло остаётся мутным после прохода
Щётка начинает "скакать" или скрипеть
Появились неочищенные зоны
Видны трещины или деформация резины
Учитывайте сезон: зимние — с ноября по март
Не экономьте — дешёвые щётки служат считанные месяцы
Подбирайте по длине — не всегда "чем длиннее, тем лучше"
Обратите внимание на крепление: оно должно совпадать с вашим авто
Дворники — это не аксессуар, а средство безопасности. И от их состояния зависит, увидите вы пешехода под дождём или промчитесь мимо "вслепую". А всё, что нужно — просто заменить щётки дважды в год.
Стеклоочиститель (простореч. «дворники») — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств). Все легковые и грузовые автомобили, автобусы, трамваи, троллейбусы, электробусы, поезда, самолёты и корабли оснащены стеклоочистителями, это нормативное требование.
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