Шумоизоляция своими руками: эффект, как в премиум-классе

Посторонние шумы — неотъемлемая часть поездок в большинстве автомобилей. Особенно это касается недорогих моделей, где производитель экономит на изоляции. Скрип пластика, гул шин, рокот двигателя и шипение ветра начинают сводить с ума уже через полчаса езды. А ведь есть способ всё это приглушить — и не разориться.
Эффект заметен с первой же поездки:
тише в салоне
комфортнее разговоры
лучше работает музыка
меньше утомляемость на дальняках
Лучше всего шумоизолировать авто поэтапно:
Двери
Чаще всего именно они — главный источник грохота. Снимаем обшивку, клеим виброизоляцию (вибропласт), затем — шумопоглотитель (сплен или аналог). Всё - собираем обратно.
Арки колёс и днище
Здесь спасает толстый битумный материал. Он гасит гул от шин и стыков на дороге.
Капот и перегородка моторного отсека
Двигатель шумит даже на холостых. Для капота — специальный термостойкий слой. Важно — не переборщить с толщиной, чтобы не нарушить вентиляцию.
Потолок и багажник
Гасит "эхо" в салоне и звук от капель дождя. Особенно актуально на автомобилях с тонким металлом крыши.
Виброизоляция
Шумопоглощающий материал
Ролик для прикатки
Обезжириватель
Час свободного времени (на элемент — в среднем)
Важно:
Работать нужно на чистую, сухую поверхность. Температура — от +10°C и выше. Не клеить на морозе — всё отвалится.
Если вы хоть раз прокатитесь в машине после полной шумоизоляции — в прежнюю возвращаться не захочется. А если сделать всё самостоятельно, то получится и тише, и дешевле.
Звукоизоляция или шумоизоляция — снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах. Степень необходимости звукоизоляции перекрытий зависит от характеристик используемых в строительстве материалов и соблюдения всех технологических норм.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.