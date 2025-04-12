Шумоизоляция своими руками: эффект, как в премиум-классе

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Посторонние шумы — неотъемлемая часть поездок в большинстве автомобилей. Особенно это касается недорогих моделей, где производитель экономит на изоляции. Скрип пластика, гул шин, рокот двигателя и шипение ветра начинают сводить с ума уже через полчаса езды. А ведь есть способ всё это приглушить — и не разориться.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Водитель

Речь о шумоизоляции. И сделать её можно самому

Эффект заметен с первой же поездки:

тише в салоне

комфортнее разговоры

лучше работает музыка

меньше утомляемость на дальняках

С чего начать

Лучше всего шумоизолировать авто поэтапно:

Двери

Чаще всего именно они — главный источник грохота. Снимаем обшивку, клеим виброизоляцию (вибропласт), затем — шумопоглотитель (сплен или аналог). Всё - собираем обратно. Арки колёс и днище

Здесь спасает толстый битумный материал. Он гасит гул от шин и стыков на дороге. Капот и перегородка моторного отсека

Двигатель шумит даже на холостых. Для капота — специальный термостойкий слой. Важно — не переборщить с толщиной, чтобы не нарушить вентиляцию. Потолок и багажник

Гасит "эхо" в салоне и звук от капель дождя. Особенно актуально на автомобилях с тонким металлом крыши.

Что понадобится

Виброизоляция

Шумопоглощающий материал

Ролик для прикатки

Обезжириватель

Час свободного времени (на элемент — в среднем)

Важно:

Работать нужно на чистую, сухую поверхность. Температура — от +10°C и выше. Не клеить на морозе — всё отвалится.

Стоит ли оно того

Если вы хоть раз прокатитесь в машине после полной шумоизоляции — в прежнюю возвращаться не захочется. А если сделать всё самостоятельно, то получится и тише, и дешевле.

Уточнения

Звукоизоляция или шумоизоляция — снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах. Степень необходимости звукоизоляции перекрытий зависит от характеристик используемых в строительстве материалов и соблюдения всех технологических норм.



