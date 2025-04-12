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Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели

1:33
Авто

Современные машины балуют нас точными цифрами запаса хода. Но что делать владельцам старых авто, где стрелка бензобака — единственный ориентир? Оказывается, и для таких авто есть способ узнать, сколько ещё можно проехать — если есть бортовой компьютер.

Спидометр
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Спидометр

Работает не на всех машинах

Этот способ подходит владельцам Renault, Nissan и некоторых моделей АвтоВАЗа. Главное — чтобы автомобиль был оснащён бортовым компьютером.

Что нужно сделать:

  1. Выключите зажигание

  2. Нажмите и удерживайте кнопку сброса пробега

  3. Поверните ключ в положение зажигания, не заводя двигатель

  4. Отпустите кнопку и дважды нажмите снова

  5. На экране появится значок бензоколонки и данные по топливу

Эта информация формируется на основе предыдущего расхода, поэтому не стоит воспринимать цифры как абсолютную истину.

Но можно и по-старинке:

Каждое деление шкалы на панели — это примерно 6-8 литров, в зависимости от ёмкости бака. Зная средний расход, легко прикинуть, сколько ещё проедете.

Важно:
Даже в новых авто информация о запасе хода неточна — она зависит от стиля вождения и условий. Бортовой компьютер постоянно пересчитывает данные.

Перед поездкой — проверь бак

Если планируется дальняя дорога, особенно по малообжитым маршрутам, лучше держать в багажнике канистру-другую с топливом. Это убережёт от неприятных "топливных" сюрпризов.

Уточнения

То́пливный бак (бензоба́к) — ёмкость для хранения запаса жидкого топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) непосредственно на борту транспортного средства или технического устройства, получающего энергию от жидкотопливного двигателя внутреннего сгорания. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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