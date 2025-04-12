Грязь, тормозной след и пятно масла — почему это важно на месте аварии

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ДТП всегда застает врасплох. Важно не поддаться панике и действовать чётко: остановить авто, включить "аварийку" и выставить знак аварийной остановки. Двигать машину нельзя — только если это необходимо для предотвращения опасности.

Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДТП с участием двух автомобилей

Первое — оценить ситуацию

Если есть пострадавшие, вызываем скорую. При необходимости — оказываем первую помощь и, в критических случаях, везём пострадавших в больницу на своей или попутной машине.

Затем — фиксация

Сфотографируйте или снимите на видео всё:

положение машин

повреждения

дорожные знаки и разметку

тормозной путь

пятна жидкостей

даже осыпавшуюся грязь

"Даже капля масла или след от охлаждающей жидкости может сыграть решающую роль. Главное — запечатлеть точку первого удара", — объясняет Александр Бударагин, руководитель группы "Юридическая помощь онлайн".

Не забудьте взять контакты свидетелей — они могут оказаться вашей главной защитой в спорных ситуациях.

Куда звонить

Если повреждения серьёзные или есть сомнения — вызываем полицию. Если авария незначительная, можно обойтись Европротоколом, но важно всё грамотно зафиксировать.

Что с машинами

Если они мешают движению, убираем их только после полной фиксации улик. Эвакуировать авто — только с разрешения инспектора. Самовольный отъезд может закончиться штрафом.

Страховая не ждёт

Свяжитесь с ней как можно быстрее. Предоставьте фотографии, данные участников, схему ДТП и прочие документы.

Важно:

Водитель имеет право участвовать в составлении схемы ДТП и настаивать на внесении всех замечаний в протокол. Не дайте замолчать важные детали.

"Соблюдение всех этих шагов может стать решающим при защите ваших интересов. Это не только сэкономит деньги, но и сохранит ваши нервы", — подытожил Бударагин.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

