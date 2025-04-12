Цены растут, а ставки душат — но именно сейчас может быть лучший момент для покупки

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Ставки высокие, инфляция не отступает, а покупательская способность падает. На первый взгляд, 2025 год сулит российскому авторынку не лучшие времена. Но не всё так мрачно — в трудностях могут скрываться неожиданные возможности.

Фото: commons.wikimedia.org by Dean Hochman from Overland Park, Kansas, U.S., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Парковка

Гендиректор FRANK AUTO Ирина Франк уверена:

"2025 год будет временем испытаний, но и шансов. Если макроэкономика стабилизируется, рынок способен на умеренный рост во второй половине года".

Сейчас же всё не в пользу покупателей:

Утилизационный сбор вырос — машины подорожают на 7-10%

Кредиты стали менее доступны

Инфляция прогнозируется на уровне 5-6%

Но всё это может сыграть обратную роль: люди будут спешить с покупками, опасаясь новых скачков цен.

Что будет с ценами

Новые авто — +7-10%, особенно модели с высоким уровнем локализации

Китайские бренды сдержат рост скидками

Подержанные авто — +3-5%, но старше пяти лет могут даже подешеветь на 2-3%

Продажи упадут, но не критично:

Ожидается снижение до 1,3-1,4 млн машин. Особенно пострадает корпоративный сегмент, а премиум и гибриды выстоят — благодаря богатой аудитории.

Когда покупать

Новые авто — лучше ждать вторую половину года: возможное снижение ставки и маркетинговые акции

Подержанные — конец года, когда продавцы начнут торговаться активнее

Франк делает ставку на накопления россиян: "13 трлн рублей на вкладах — это колоссальный потенциал. При снижении ставок рынок может ожить уже в III квартале".

Уточнения

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



