Цены растут, а ставки душат — но именно сейчас может быть лучший момент для покупки

Ставки высокие, инфляция не отступает, а покупательская способность падает. На первый взгляд, 2025 год сулит российскому авторынку не лучшие времена. Но не всё так мрачно — в трудностях могут скрываться неожиданные возможности.
"2025 год будет временем испытаний, но и шансов. Если макроэкономика стабилизируется, рынок способен на умеренный рост во второй половине года".
Сейчас же всё не в пользу покупателей:
Утилизационный сбор вырос — машины подорожают на 7-10%
Кредиты стали менее доступны
Инфляция прогнозируется на уровне 5-6%
Но всё это может сыграть обратную роль: люди будут спешить с покупками, опасаясь новых скачков цен.
Новые авто — +7-10%, особенно модели с высоким уровнем локализации
Китайские бренды сдержат рост скидками
Подержанные авто — +3-5%, но старше пяти лет могут даже подешеветь на 2-3%
Ожидается снижение до 1,3-1,4 млн машин. Особенно пострадает корпоративный сегмент, а премиум и гибриды выстоят — благодаря богатой аудитории.
Новые авто — лучше ждать вторую половину года: возможное снижение ставки и маркетинговые акции
Подержанные — конец года, когда продавцы начнут торговаться активнее
Франк делает ставку на накопления россиян: "13 трлн рублей на вкладах — это колоссальный потенциал. При снижении ставок рынок может ожить уже в III квартале".
Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
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