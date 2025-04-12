Ставите машину под окном? Проверьте, не нарушаете ли вы закон

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Думаете, что двор — безопасная гавань для парковки? Увы, даже на придомовой территории можно нарваться на серьёзный штраф. Причём поводом станет не только классическая "стоянка на газоне".

Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Автомобильная парковка

Что считается газоном по закону

Зелёная лужайка? Да. Но также — любая территория без твёрдого покрытия рядом с деревом или кустом. Даже если она выглядит как заброшенный клочок земли. Суд может признать это озеленённой зоной. В Москве за такое "загазонивание" — 5 000 рублей штрафа.

Опасные точки: пешеходные переходы и тротуары

Нельзя парковаться ближе пяти метров до "зебры". Штраф — от 1 000 до 3 000 рублей. А на тротуаре — тем более: и места не прибавится, и в кошельке убудет.

Любите прогревать машину? Считайте до пяти минут

Дольше — уже нарушение. За лишние минуты прогрева с вас попросят 1 500 рублей. В Москве и Петербурге — 3 000. И да, попытка объехать "пробку" через двор — тоже повод для штрафа. Это считается незаконным сквозным проездом.

Моете авто у дома? Остановитесь

В некоторых регионах действует запрет на мойку во дворе. Если он установлен местными властями — штраф обеспечен.

Шумная сигнализация — проблема не только для соседей

Если ваша "сигналка" регулярно тревожит округу по ночам, жалоба может закончиться штрафом. Например, в Тамбовской области — от 500 до 3 000 рублей.

Неправильный угол — правильный штраф

Даже если место разрешено, правила всё равно действуют: ставим авто строго параллельно краю дороги, в один ряд. Угол, второй ряд, помехи — всё это может закончиться наказанием до 3 000 рублей по статье 12.19 КоАП РФ.

Двор не гарантирует безнаказанности. Уважайте правила и соседей, чтобы избежать неприятных сюрпризов.