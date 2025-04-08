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Проще некуда, но едет везде: за что буханку любят и в тайге, и в Токио

2:14
Авто

Некоторые автомобили давно ушли в прошлое, другие — меняются до неузнаваемости. А есть те, что не только выживают, но и продолжают удивлять. УАЗ "буханка" — именно такой феномен. Почти без модернизации, она удерживает спрос уже 65 лет и остаётся незаменимой для тех, кто ценит проходимость, простоту и надёжность.

УАЗ-452
Фото: Wikipedia by Alf van Beem, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
УАЗ-452

Рождённая для армии

Всё началось в 1954 году. Ульяновскому автозаводу поручили создать фургон на базе ГАЗ-69. Через четыре года на свет появился УАЗ-450, предназначенный для нужд армии. Но машина оказалась настолько удачной, что вскоре пошла и в "гражданку" — в колхозы, на склады и в службы доставки.

Минимум изменений — максимум пользы

В 1961 году появилась доработанная версия — УАЗ-452, и с тех пор внешность "буханки" почти не менялась. За всё это время ей добавили ABS, ЭРА-ГЛОНАСС, обновили приборную панель и рулевую колонку. Но в целом — это всё тот же фургон хрущёвских времён.

Технические минусы? Да. Но кому они мешают

Конечно, у машины хватает минусов: кузов ржавеет, двери закрываются с трудом, комфорт — на минимуме. Но эти недостатки для её поклонников не критичны. Ведь в условиях Сибири и Дальнего Востока, где дороги больше похожи на направления, "буханка" по-прежнему остаётся вне конкуренции.

Альтернатива не прижилась

УАЗ не раз пытался создать замену легендарному фургону, но ни одна новая модель не смогла затмить его популярность. Производить "буханку" продолжают, потому что спрос жив — только за прошлый год было продано более 10 тысяч машин, и это только частным лицам.

Любовь без границ

Интерес к "буханке" вышел далеко за пределы России. Немцы превращают её в кемперы, а в Японии считают ретро-дизайн "няшным" и вдохновляются им при создании собственных моделей. Так что пока она нужна — её будут выпускать.

Уточнения

УАЗ СГР («Старый грузовой ряд». В просторечии — «Буханка», «Таблетка», «головастик») — семейство советских и российских полноприводных микроавтобусов, малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости, прежде всего военного предназначения, производящихся на Ульяновском автомобильном заводе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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