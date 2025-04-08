Проще некуда, но едет везде: за что буханку любят и в тайге, и в Токио

Некоторые автомобили давно ушли в прошлое, другие — меняются до неузнаваемости. А есть те, что не только выживают, но и продолжают удивлять. УАЗ "буханка" — именно такой феномен. Почти без модернизации, она удерживает спрос уже 65 лет и остаётся незаменимой для тех, кто ценит проходимость, простоту и надёжность.
Всё началось в 1954 году. Ульяновскому автозаводу поручили создать фургон на базе ГАЗ-69. Через четыре года на свет появился УАЗ-450, предназначенный для нужд армии. Но машина оказалась настолько удачной, что вскоре пошла и в "гражданку" — в колхозы, на склады и в службы доставки.
В 1961 году появилась доработанная версия — УАЗ-452, и с тех пор внешность "буханки" почти не менялась. За всё это время ей добавили ABS, ЭРА-ГЛОНАСС, обновили приборную панель и рулевую колонку. Но в целом — это всё тот же фургон хрущёвских времён.
Конечно, у машины хватает минусов: кузов ржавеет, двери закрываются с трудом, комфорт — на минимуме. Но эти недостатки для её поклонников не критичны. Ведь в условиях Сибири и Дальнего Востока, где дороги больше похожи на направления, "буханка" по-прежнему остаётся вне конкуренции.
УАЗ не раз пытался создать замену легендарному фургону, но ни одна новая модель не смогла затмить его популярность. Производить "буханку" продолжают, потому что спрос жив — только за прошлый год было продано более 10 тысяч машин, и это только частным лицам.
Интерес к "буханке" вышел далеко за пределы России. Немцы превращают её в кемперы, а в Японии считают ретро-дизайн "няшным" и вдохновляются им при создании собственных моделей. Так что пока она нужна — её будут выпускать.
УАЗ СГР («Старый грузовой ряд». В просторечии — «Буханка», «Таблетка», «головастик») — семейство советских и российских полноприводных микроавтобусов, малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости, прежде всего военного предназначения, производящихся на Ульяновском автомобильном заводе.
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