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ТОП-5 мотоциклов СССР с простыми и надёжными двигателями  

2:15
Авто

В СССР мотоцикл был больше, чем транспорт. Это был помощник в деревне, средство передвижения в городе и знакомство с техникой для подростка.

Раритетный мотоцикл «Урал» с мотопомпой в Йошкар-Оле
Фото: commons.wikimedia.org by ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Раритетный мотоцикл «Урал» с мотопомпой в Йошкар-Оле

И чем проще был мотор — тем лучше: меньше ломается, легче чинится, заводится в мороз. Эти железные кони не боялись ни грязи, ни времени. Вот ТОП-5 советских мотоциклов с самыми надёжными и простыми двигателями, которые по сей день заводятся с "пинка".

1. ИЖ-Планета (особенно Планета-3 и Планета-5)

Двигатель: 2-тактный, 350 см³. Простой как трактор: одна свеча, один цилиндр, минимум деталей.

Фишка: чинился на коленке и ехал даже без аккумулятора.

2. МТ-10 (Днепр-10)

Двигатель: 4-тактный оппозит, 650 см³. Надёжный "оппозит": мотор копировал BMW, только по-своему.

Фишка: спокойно тянул коляску, даже если ехать через лес и речку.

3. Урал М-63/М-67

Двигатель: 4-тактный оппозит, 650 см³. Сделан для бездорожья: всё железное, крепкое, мощное.

Фишка: до сих пор ездит в Сибири. Иногда — с прицепом и тремя пассажирами.

 

4. Минск ММВЗ-3.111/3.115

Двигатель: 2-тактный, 125 см³. Мал да удал: лёгкий, манёвренный, с очень живучим мотором.

Фишка: На нём ездили школьники, лесники и… контрабандисты в 90-х.

5. ИЖ-Юпитер-3/Юпитер-5

Двигатель: 2-тактный, 2-цилиндровый, 350 см³. Мощнее "Планеты": но и требовал чуть больше внимания.

Фишка: заводился и ехал, даже если один цилиндр "спит".

Эти мотоциклы — легенды не про скорость, а про надёжность и простоту. Сегодня всё сложнее, технологичнее… но душа осталась там, где мотоцикл рыкнул и поехал, поднимая пыль деревенской дороги.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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