Выходишь из дома — дышишь нормально, садишься в машину — начинаешь задыхаться

Водители весной чаще думают об очередной замене шин, чем о собственном здоровье. А зря. Иногда опасность подкрадывается не со стороны двигателя — а изнутри организма. И может закончиться удушьем прямо за рулём.
Аллергия — это не только чихание и слёзы. Весной пыльца, пыль, цветение и даже еда могут вызвать серьёзную реакцию. И даже если кажется, что всё ограничивается слабостью и сонливостью — садиться за руль категорически нельзя.
Концентрация внимания и реакция резко падают. А это уже не просто дискомфорт, а потенциальная причина ДТП.
Чаще всего всё начинается с:
высыпаний на коже и зуда;
насморка, чихания;
отёка и слезящихся глаз.
Но если появляются удушье и кашель — это тревожный сигнал. Такие симптомы нередко означают начало отека Квинке — крайне опасного состояния, которое может привести к летальному исходу.
Пульмонолог Елена Горбачева советует:
при первых признаках аллергии остановиться и не продолжать движение;
при выраженном отеке и затруднённом дыхании немедленно вызвать скорую;
не пытаться справиться таблетками — при отеке Квинке они не помогут.
Даже если кажется, что "пронесёт", рисковать не стоит. Лучше опоздать, чем попасть в аварию или потерять сознание на скорости.
Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов. Аллергия возникает у некоторых людей на обычно безвредные для большинства людей вещества, которые называются аллергенами, а сами аллергические реакции являются ненормальными реакциями иммунной системы на такие вещества.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.