Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Далеко, но не так, как обещали: реальность пробега на электрокарах
Гробница молчала 2000 лет — теперь мы знаем, что в ней скрывалось
Российский лайнер МС-21 обретает титановые компоненты: их начали производить в России
Константин Мирошник раскрыл правду об уходе Дроздова из программы В мире животных
Зимние приключения в Пермском крае: кто и когда чаще всего выбирает горнолыжные курорты
Один продукт, который может изменить всё при диабете 2 типа
ТОП-4 самых маленьких машин СССР: в подъезд — на авто!
Молчит, не смотрит, не идёт: что не так с кошкой и как не упустить момент
Огурец не дурак: знает, кто из листьев халтурит, а кто работает на результат

Выходишь из дома — дышишь нормально, садишься в машину — начинаешь задыхаться

1:33
Авто

Водители весной чаще думают об очередной замене шин, чем о собственном здоровье. А зря. Иногда опасность подкрадывается не со стороны двигателя — а изнутри организма. И может закончиться удушьем прямо за рулём.

Водитель в маске
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в маске

Опасность, которую легко не заметить

Аллергия — это не только чихание и слёзы. Весной пыльца, пыль, цветение и даже еда могут вызвать серьёзную реакцию. И даже если кажется, что всё ограничивается слабостью и сонливостью — садиться за руль категорически нельзя.

Концентрация внимания и реакция резко падают. А это уже не просто дискомфорт, а потенциальная причина ДТП.

Как выглядит аллергическая атака

Чаще всего всё начинается с:

  • высыпаний на коже и зуда;

  • насморка, чихания;

  • отёка и слезящихся глаз.

Но если появляются удушье и кашель — это тревожный сигнал. Такие симптомы нередко означают начало отека Квинке — крайне опасного состояния, которое может привести к летальному исходу.

Что делать за рулём

Пульмонолог Елена Горбачева советует:

  • при первых признаках аллергии остановиться и не продолжать движение;

  • при выраженном отеке и затруднённом дыхании немедленно вызвать скорую;

  • не пытаться справиться таблетками — при отеке Квинке они не помогут.

Даже если кажется, что "пронесёт", рисковать не стоит. Лучше опоздать, чем попасть в аварию или потерять сознание на скорости.

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов. Аллергия возникает у некоторых людей на обычно безвредные для большинства людей вещества, которые называются аллергенами, а сами аллергические реакции являются ненормальными реакциями иммунной системы на такие вещества. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Любите чай с молоком? Придётся выбирать: вкус или здоровье
Еда и рецепты
Любите чай с молоком? Придётся выбирать: вкус или здоровье
Рестораны СССР. Каким было меню заведения Москва в 1986 году
Еда и рецепты
Рестораны СССР. Каким было меню заведения Москва в 1986 году
Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит
Еда и рецепты
Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Какое ядерное оружие есть у России и как оно работает? Дмитрий Плотников Капитуляция Украины будет проведена по сценарию денацификации Германии в 1945 году Любовь Степушова Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Правда о скрабе из кофейной гущи, которую скрывают производители натуральной косметики
Правда о скрабе из кофейной гущи, которую скрывают производители натуральной косметики
Последние материалы
Константин Мирошник раскрыл правду об уходе Дроздова из программы В мире животных
Зимние приключения в Пермском крае: кто и когда чаще всего выбирает горнолыжные курорты
Один продукт, который может изменить всё при диабете 2 типа
ТОП-4 самых маленьких машин СССР: в подъезд — на авто!
Молчит, не смотрит, не идёт: что не так с кошкой и как не упустить момент
Огурец не дурак: знает, кто из листьев халтурит, а кто работает на результат
Элитная недвижимость в Москве бьёт новые рекорды: цены растут, лоты множатся
Генная находка избавит нас от надоевшей чистки и варки картофеля
Забудьте мифы: шашлык и холодный напиток — отличная пара
Капитуляция Украины будет проведена по сценарию денацификации Германии в 1945 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.