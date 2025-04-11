Выходишь из дома — дышишь нормально, садишься в машину — начинаешь задыхаться

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Водители весной чаще думают об очередной замене шин, чем о собственном здоровье. А зря. Иногда опасность подкрадывается не со стороны двигателя — а изнутри организма. И может закончиться удушьем прямо за рулём.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Водитель в маске

Опасность, которую легко не заметить

Аллергия — это не только чихание и слёзы. Весной пыльца, пыль, цветение и даже еда могут вызвать серьёзную реакцию. И даже если кажется, что всё ограничивается слабостью и сонливостью — садиться за руль категорически нельзя.

Концентрация внимания и реакция резко падают. А это уже не просто дискомфорт, а потенциальная причина ДТП.

Как выглядит аллергическая атака

Чаще всего всё начинается с:

высыпаний на коже и зуда;

насморка, чихания;

отёка и слезящихся глаз.

Но если появляются удушье и кашель — это тревожный сигнал. Такие симптомы нередко означают начало отека Квинке — крайне опасного состояния, которое может привести к летальному исходу.

Что делать за рулём

Пульмонолог Елена Горбачева советует:

при первых признаках аллергии остановиться и не продолжать движение;

при выраженном отеке и затруднённом дыхании немедленно вызвать скорую;

не пытаться справиться таблетками — при отеке Квинке они не помогут.

Даже если кажется, что "пронесёт", рисковать не стоит. Лучше опоздать, чем попасть в аварию или потерять сознание на скорости.

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов. Аллергия возникает у некоторых людей на обычно безвредные для большинства людей вещества, которые называются аллергенами, а сами аллергические реакции являются ненормальными реакциями иммунной системы на такие вещества.



