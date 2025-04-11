Он просто оставил номер под стеклом — и лишился всех денег

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Звучит банально, но работает до сих пор: вы оставили номер под лобовым, чтобы не мешать другим — а в итоге теряете все деньги с карты. И таких историй становится всё больше.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info водитель с телефоном

Как работает схема

Большие города — вечная проблема с парковками. Водители оставляют номера телефонов под стеклом, чтобы в случае чего связаться и переставить машину. Вот только этим всё чаще пользуются мошенники.

Ночью злоумышленники просто обходят стоянки и переписывают телефоны. Далее — быстрый поиск информации о владельце. Современные сервисы и соцсети позволяют узнать многое: от имени до марки автомобиля.

Включается театр

Жертве звонят и рассказывают классическую историю: "я нечаянно притёр вашу машину, уехал в спешке, но хочу компенсировать ущерб". Чтобы не вызывать полицию и не тратить время, предлагают скинуть деньги на карту.

Звучит вежливо, даже убедительно. Но после того, как владелец авто называет номер карты, начинается манипуляция: "перевод не проходит, нужен код с оборота".

Если человек не насторожится — мошенник получает доступ ко всем деньгам, а номер абонента исчезает из сети.

Почему до сих пор "клюют"

Потому что звонки поступают в спешке, ночью, в разгар дел — когда голова занята другим. И даже если человек слышал о таких схемах, он может не сразу распознать развод. А когда осознает — деньги уже ушли.

Как не стать жертвой

Не называйте CVC-код и другие данные карты, кроме номера. Ни при каких обстоятельствах.

Если предлагают перевод — дайте номер пустой карты или не давайте вообще.

Прежде чем обсуждать компенсацию — выйдите к машине и осмотрите её.

Усомнились? Прекратите разговор и перезвоните в банк, чтобы убедиться.

И, пожалуй, самое важное: оставлять номер телефона под стеклом — риск. Иногда доброжелательность может сыграть против вас.