Что значит эта трубка под машиной: не пугайтесь, это гениально

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1:56
Авто

Если вы видели торчащую трубку под двигателем и подумали "это что за самоделка?", вы не одиноки. Новички за рулём часто не понимают, зачем водители устанавливают то, чего не предусмотрено заводом. А между тем, за этим — выживший лайфхак из старой школы.

двигатель
Фото: Freepik by peoplecreations is licensed under Рublic domain
двигатель

О чём речь

Тот самый шланг — это не что иное, как трубка сапуна. Она отводит избыточные газы от двигателя, которые иначе бы остались внутри. Такой приём практикуется на карбюраторных моторах, особенно тех, что давно миновали "вторую молодость" и вымотаны пробегом в сотни тысяч километров.

Почему это делают

Когда у двигателя изношена поршневая группа, начинаются проблемы: кольца не держат, клапаны прогорают, образуется нагар. Результат — машина теряет мощность, расход топлива растёт, мотор задыхается. И вот тут бывалые водители включают смекалку: вместо капитального ремонта — вывод отработанных газов наружу через трубку.

Работает ли это

Да. При таком "усовершенствовании" двигатель может проехать ещё десятки тысяч километров, не теряя работоспособности. Конечно, это временное решение, но порой оно позволяет дотянуть до лучших времён или выгодной замены авто.

Но есть нюанс

Метод абсолютно не применим к современным инжекторным и турбированным двигателям, где всё контролирует электроника. Подобная самодеятельность приведёт к ошибкам на блоке управления и сбоям в системе. Поэтому ставить сапун — прерогатива старой школы.

Что важно новичкам

Вместо попыток повторить "фишки" бывалых, лучше вовремя обслуживать машину. Экономия на масле, фильтрах и диагностике — прямой путь к поиску "народных" лайфхаков, когда уже поздно. Так что, если не хотите ставить трубку под мотор — не доводите до этого.

Уточнения

Сапу́н (также суфлёр или дыхательный клапан) — устройство, через которое ёмкость сообщается с атмосферой для поддержания равенства давлений. Например, в двигателях внутреннего сгорания сапун служит для уравнивания внутреннего давления картера с внешним при нагреве-остывании механизма, а также при изменении атмосферного давления. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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